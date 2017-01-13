YEREL HABERLER / BAYBURT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bayburt Belediyesi'nin sporculara desteği sürüyor

Bayburt Belediyesi'nin sporculara desteği sürüyor



(Fotoğraflı)



Beşir Kelleci

BAYBURT (İHA) - Bayburt'ta bireysel ve takım halinde yapılan sporlarla ilgilenen vatandaşlara ve lisanslı sporculara desteğini devam ettiren Bayburt Belediyesi'nden bir destek de kayakçılara geldi.

Bayburt Belediyesi kayak sporuyla profesyonel veya amatör olarak ilgilenen vatandaşlar ile lisanslı sporculara ücretsiz servis imkânı sundu. Belediyenin sağladığı bu imkânla Bayburt'taki kayak tesisinin yer aldığı Kop Dağına ücretsiz olarak ulaşılabilecek.

Hareket Hafta Sonu Belediye Önünden

Cumartesi ve pazar günleri Bayburt Belediyesi hizmet binası önünden saat 09.00'da hareket ederek Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü önünden de sporcuları alıp Kop'a ulaşacak olan servisin Bayburt'a dönüş saati ise 16.00 olarak belirlendi. Bayburt Belediyesi olarak bireysel ve takım halinde yapılan sporlara desteklerini devam ettireceklerini belirten Belediye Başkanı Mete Memiş, özellikle gençlerin ve çocukların sporla uğraşmalarının önemli olduğunu ifade ederek, "Kar sporlarının Bayburt'ta gelişmeye açık bir dal olması hasebiyle bu spor dalıyla ilgilenenlere ulaşım kolaylığı sağlamak adına böyle bir uygulamayı hayata geçirdik" dedi.

(BK-AT-Y)



13.01.2017 10:54:13 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER