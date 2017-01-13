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Kilis'te ninelere türbeler gezdirildi



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis Belediyesi sosyal yardım ve destek alanında çalışmaları kapsamında, ninelere türbeleri gezdirdi.

Her geçen bir farklı projeye imza atan Kilis Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kilis'teki, yaşlı nineler evlerinden araçlarla alınarak, kentteki türbelere götürüldü. Türbeleri ziyaret eden nineler, dualar edip, huzurlu bir gün yaşarken, önemsendiklerini ise yakından hissettiler. İmkanları olmadığı için bu tür sosyal faaliyetlerden uzak kalan yaşlı nineler ise ibadetlerini ve dualarını maneviyatı yüksek zatların yanında yaparak, moral bulduklarını söyledi.

Türbe gezilerinden belediye yetkililerin teşekkür eden nineler, daha sonra ise tek tek evlerine bırakıldı.

(MAD-SD-Y)



13.01.2017 10:54:18 TSI

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