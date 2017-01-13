13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Rize Alabalığı markalandıktan 200 gün sonra kendini gösterdi

13 Ocak 2017 Cuma, 10:53
Rize Alabalığı markalandıktan 200 gün sonra kendini gösterdi
Rize Alabalığı markalandıktan 200 gün sonra kendini gösterdi

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Trabzon'un Araklı ilçesinde derelere markalanarak yaklaşık 200 gün önce bırakılan Rize Alabalığı (Salmo Rizeensis) aynı derede yapılan araştırmada kendini gösterdi.
Trabzon'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü 'Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envarter ve İzleme' projesi kapsamında Araklı ilçesinde 26 Haziran 2016 tarihinde markalanan Salmo Rizeensis (Rize Alabalığı) 200 gün sonra 2017 yılının ilk izleme çalışmasında ekiplere tekrar "merhaba" dedi. Büyük akarsu sistemlerinin üst kesimlerinde yaşayan, eğimli ve hızlı akan akarsu habitatlarını tercih eden kırmızı benekli alabalık türü olan Rize Alabalığı dağ alabalığı olarak da biliniyor.
Yüksek oksijen, soğuk sular ve tercihen kumluk olmayan büyük çakıl taşları ile kayalıklardan oluşan gölcükleri tercih eden alabalık türü yumurtlama zamanında ise göç etmiyor. 15 Eylül ve 15 Ekim tarihleri arasında üreme zamanlarının olduğu belirtilen alabalığın kış aylarında yakalanan örneklerinde midelerinin boş olduğu gözlemlenmiş, kışları beslenmediği tespit edilmişti. Salmo Rizeensis türünün yaşadığı bölgelerde ise başka balık türlerinin bulunmadığı belirtildi.
(OK-ÖS-Y)

13.01.2017 10:56:57 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

'Çocuklarda cinsel istismarı' konuştular
YEREL

'ÇOCUKLARDA CİNSEL İSTİSMARI' KONUŞTULAR
Trabzon'da denetimler başlıyor
YEREL

TRABZON'DA DENETİMLER BAŞLIYOR
İŞKUR unutulmaya yüz tutmuş mesleklere can suyu olacak
YEREL

İŞKUR UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ MESLEKLERE CAN SUYU OLACAK
Trabzonspor'dan sermaye artırımı
YEREL

TRABZONSPOR'DAN SERMAYE ARTIRIMI
Ortahisar'da kaçak yapılaşmaya geçit verilmeyecek
YEREL

ORTAHİSAR'DA KAÇAK YAPILAŞMAYA GEÇİT VERİLMEYECEK
TİSKİ Genel Müdürlüğü istişare toplantısı gerçekleştirildi
YEREL

TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TESOB Başkanı Metin Kara: &quot;Pazara giden eli boş dönüyor&quot;
YEREL

TESOB BAŞKANI METİN KARA: "PAZARA GİDEN ELİ BOŞ DÖNÜYOR"
Trabzonspor, Bursaspor'a konuk oluyor
YEREL

TRABZONSPOR, BURSASPOR'A KONUK OLUYOR
Sarıçamlardan &quot;tohum&quot; alacaklar
YEREL

SARIÇAMLARDAN "TOHUM" ALACAKLAR
Trabzonspor ile Bursaspor 81. randevuda
YEREL

TRABZONSPOR İLE BURSASPOR 81. RANDEVUDA
Trabzon'da kültür sanat
YEREL

TRABZON'DA KÜLTÜR SANAT