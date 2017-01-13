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Rize Alabalığı markalandıktan 200 gün sonra kendini gösterdi



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Trabzon'un Araklı ilçesinde derelere markalanarak yaklaşık 200 gün önce bırakılan Rize Alabalığı (Salmo Rizeensis) aynı derede yapılan araştırmada kendini gösterdi.

Trabzon'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü 'Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envarter ve İzleme' projesi kapsamında Araklı ilçesinde 26 Haziran 2016 tarihinde markalanan Salmo Rizeensis (Rize Alabalığı) 200 gün sonra 2017 yılının ilk izleme çalışmasında ekiplere tekrar "merhaba" dedi. Büyük akarsu sistemlerinin üst kesimlerinde yaşayan, eğimli ve hızlı akan akarsu habitatlarını tercih eden kırmızı benekli alabalık türü olan Rize Alabalığı dağ alabalığı olarak da biliniyor.

Yüksek oksijen, soğuk sular ve tercihen kumluk olmayan büyük çakıl taşları ile kayalıklardan oluşan gölcükleri tercih eden alabalık türü yumurtlama zamanında ise göç etmiyor. 15 Eylül ve 15 Ekim tarihleri arasında üreme zamanlarının olduğu belirtilen alabalığın kış aylarında yakalanan örneklerinde midelerinin boş olduğu gözlemlenmiş, kışları beslenmediği tespit edilmişti. Salmo Rizeensis türünün yaşadığı bölgelerde ise başka balık türlerinin bulunmadığı belirtildi.

(OK-ÖS-Y)



13.01.2017 10:56:57 TSI

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