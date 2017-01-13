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Alaşehir Belediyesi kışlık bakımlara devam ediyor

13 Ocak 2017 Cuma, 10:54
Alaşehir Belediyesi kışlık bakımlara devam ediyor
Alaşehir Belediyesi kışlık bakımlara devam ediyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Alaşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü kışlık bakım çalışmaları dahilinde mahallelerdeki faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.
Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda Killik Mahallesi ve Baklacı Mahallesi mevkiindeki yüksekokul bahçesinde bulunan ağaçlarda budama çalışmalarını sürdüren ekipler merkezde bulunan Alparslan Türkeş Meydanındaki bitkilerde de şekillendirme çalışmaları ve belediye önünde çiçek yenileme çalışmalarına devam etti. Çalışmaların hız kesmeden devam edeceği bildirildi.
(SC-Y)

13.01.2017 10:58:27 TSI
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