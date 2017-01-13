13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kepez Belediyesi sıcak çorba dağıtıyor

13 Ocak 2017 Cuma, 10:56
Kepez Belediyesi sıcak çorba dağıtıyor
Kepez Belediyesi sıcak çorba dağıtıyor

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi, vatandaşlara ikram çeşmesinden sıcak çorba ve simit ikramında bulunuyor.
Kepez Belediyesi, Osmanlı'daki 'sebil geleneğini' yaşatmayı amaçlayan ikram çeşmesinden vatandaşlara sıcak çorba dağıtmaya devam ediyor.
Musluklarından sıcak çorba akan çeşme, Yeni Mahalle'deki Alanyalılar Camii'nin bahçesinde sabah namazından sonra Kepezlilere hizmet verdi. Namazdan çıkan cemaat ve okula giden öğrenciler soğuk bir kış sabahında ikram çeşmesinin musluklarından akan sıcak çorba ile ısındılar. Çorba ile birlikte vatandaşlara simit de ikram edildi.

Tütüncü vatandaşlara çorba ikram etti
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de namazın ardından çeşmenin yanına gelerek, karton bardaklara doldurduğu çorbayı vatandaşlara ikram etti. Vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Tütüncü, "Sabah namazından sonra farklı camilerimizde vatandaşlarımıza çorba ikramımız devam ediyor. Camilerimizin bahçelerine kurduğumuz ikram çeşmesiyle hemşehrilerimizle bir araya gelerek, onlarla sohbet etme imkânı buluyoruz. Güzel bir söz var; gönül sohbet ister kahve bahane diye. Aslında çorba ikramı ile gönlümüz hemşehrilerimizle birlikte olmayı arzu ediyor" dedi.
Geçtiğimiz yıl hizmet vermeye başlayan ikram çeşmesinden cuma ve pazar günleri sabah namazından sonra Kepez'in farklı noktalarındaki camilerden yüzlerce kişiye çorba ikram edilmişti. Ramazan ayında ise teravih namazından sonra farklı camilerde, çeşmeden vatandaşlara şerbet ikramında bulunulmuştu.
(SÇ-SÇ-Y)

13.01.2017 10:59:21 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da &quot;demokrasi nöbeti&quot;ndeki patlama davası
YEREL

ANTALYA'DA "DEMOKRASİ NÖBETİ"NDEKİ PATLAMA DAVASI
Konyaaltı'nda okul bahçesinde kar heyecanı
YEREL

KONYAALTI'NDA OKUL BAHÇESİNDE KAR HEYECANI
Antalya'da &quot;pazarcı cinayeti&quot; davası
YEREL

ANTALYA'DA "PAZARCI CİNAYETİ" DAVASI
Kepez'de 3. semt konağı yükseliyor
YEREL

KEPEZ'DE 3. SEMT KONAĞI YÜKSELİYOR
Antalya'ya 2 yeni ulaşım hattı
YEREL

ANTALYA'YA 2 YENİ ULAŞIM HATTI
Başkan Uysal'dan engellilere Bocce topu
YEREL

BAŞKAN UYSAL'DAN ENGELLİLERE BOCCE TOPU
Gazipaşa Hacımusa Çayı'nın ıslah çalışmaları tamamlandı
YEREL

GAZİPAŞA HACIMUSA ÇAYI'NIN ISLAH ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI
Döşemealtı, Ataşehir Belediyespor'u konuk ediyor
YEREL

DÖŞEMEALTI, ATAŞEHİR BELEDİYESPOR'U KONUK EDİYOR
Çetin'e yeni yıl hediyesi
YEREL

ÇETİN'E YENİ YIL HEDİYESİ
&quot;Şen Dul&quot; Antalya'da sahnelendi
YEREL

"ŞEN DUL" ANTALYA'DA SAHNELENDİ
Yüz nakli olan Acar’ın yargılandığı cinayet davası
YEREL

YÜZ NAKLİ OLAN ACAR’IN YARGILANDIĞI CİNAYET DAVASI

Başkan Sarıoğlu, kuş ve yaban hayvanlara yem bıraktı
YEREL

BAŞKAN SARIOĞLU, KUŞ VE YABAN HAYVANLARA YEM BIRAKTI
Antalya Büyükşehir karla mücadeleye devam ediyor
YEREL

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR KARLA MÜCADELEYE DEVAM EDİYOR
Manavgat 'ta 23 motosiklet 24 araç trafikten men edildi.
YEREL

MANAVGAT 'TA 23 MOTOSİKLET 24 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.
Korkuteli MYO peyzaj startını verdi
YEREL

KORKUTELİ MYO PEYZAJ STARTINI VERDİ
Aytemiz Alanyaspor'da transfer çalışmaları
YEREL

AYTEMİZ ALANYASPOR'DA TRANSFER ÇALIŞMALARI
Korkuteli Uzunoluk Deresinde Islah Çalışması başlıyor
YEREL

KORKUTELİ UZUNOLUK DERESİNDE ISLAH ÇALIŞMASI BAŞLIYOR
Kar nedeniyle mahsur kalan çoban ve eşi kurtarıldı
YEREL

KAR NEDENİYLE MAHSUR KALAN ÇOBAN VE EŞİ KURTARILDI
AEDAŞ, öğrencilere 'tasarrufu' anlattı
YEREL

AEDAŞ, ÖĞRENCİLERE 'TASARRUFU' ANLATTI
Antalya Büyükşehir kendi mobilyasını üretiyor
YEREL

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR KENDİ MOBİLYASINI ÜRETİYOR
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
Antalya'da kriterlere uymayan 2 bin 48 ton kömür il dışına çıkarıldı
YEREL

ANTALYA'DA KRİTERLERE UYMAYAN 2 BİN 48 TON KÖMÜR İL DIŞINA ÇIKARILDI
Büyükşehir Belediyesi Mahsur kalan çobanlar kurtardı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAHSUR KALAN ÇOBANLAR KURTARDI
Olcay Şahan, Trabzonspor'da
YEREL

OLCAY ŞAHAN, TRABZONSPOR'DA