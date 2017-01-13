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Kepez Belediyesi sıcak çorba dağıtıyor



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi, vatandaşlara ikram çeşmesinden sıcak çorba ve simit ikramında bulunuyor.

Kepez Belediyesi, Osmanlı'daki 'sebil geleneğini' yaşatmayı amaçlayan ikram çeşmesinden vatandaşlara sıcak çorba dağıtmaya devam ediyor.

Musluklarından sıcak çorba akan çeşme, Yeni Mahalle'deki Alanyalılar Camii'nin bahçesinde sabah namazından sonra Kepezlilere hizmet verdi. Namazdan çıkan cemaat ve okula giden öğrenciler soğuk bir kış sabahında ikram çeşmesinin musluklarından akan sıcak çorba ile ısındılar. Çorba ile birlikte vatandaşlara simit de ikram edildi.



Tütüncü vatandaşlara çorba ikram etti

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de namazın ardından çeşmenin yanına gelerek, karton bardaklara doldurduğu çorbayı vatandaşlara ikram etti. Vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Tütüncü, "Sabah namazından sonra farklı camilerimizde vatandaşlarımıza çorba ikramımız devam ediyor. Camilerimizin bahçelerine kurduğumuz ikram çeşmesiyle hemşehrilerimizle bir araya gelerek, onlarla sohbet etme imkânı buluyoruz. Güzel bir söz var; gönül sohbet ister kahve bahane diye. Aslında çorba ikramı ile gönlümüz hemşehrilerimizle birlikte olmayı arzu ediyor" dedi.

Geçtiğimiz yıl hizmet vermeye başlayan ikram çeşmesinden cuma ve pazar günleri sabah namazından sonra Kepez'in farklı noktalarındaki camilerden yüzlerce kişiye çorba ikram edilmişti. Ramazan ayında ise teravih namazından sonra farklı camilerde, çeşmeden vatandaşlara şerbet ikramında bulunulmuştu.

(SÇ-SÇ-Y)



13.01.2017 10:59:21 TSI

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