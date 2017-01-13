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Sezaryanı tercih etmeyen doğum doktorları ödüllendirildi

13 Ocak 2017 Cuma, 10:56
Sezaryanı tercih etmeyen doğum doktorları ödüllendirildi
Sezaryanı tercih etmeyen doğum doktorları ödüllendirildi

(Fotoğraflı)

RİZE (İHA) - Rize Valisi Erdoğan Bektaş, normal yolla doğum yaptırma oranı yüksek olan doktorlara "başarı belgesi" verdi.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doç. Dr. Ülkü Mete Ural ve Doç. Dr. Yeşim Bayoğlu Tekin ile Rize Devlet Hastanesi'nde görevli Opr. Dr. Hanife Birben Calap, 2015-2016 yılları içerisinde normal yolla doğum yaptırma oranlarının yüksek olmasından dolayı Rize Valisi Erdoğan Bektaş tarafından 'Başarı Belgesi' ile ödüllendirildi.
Vali Bektaş, ödül merasimi sırasında yaptığı değerlendirmede normal doğumun önemine değinerek "Sağlıklı nesiller için her türlü koruyucu tedbiri ve desteği alarak anne ve çocuk sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla sezeryanla doğum oranlarının düşürülerek normal doğumun teşvik edilmesinin gerekliliği herkesin malumu. Dünya Sağlık Örgütü de sezaryanla doğum oranlarının, tüm doğumlarda yüzde 15 oranında olması gerektiğini belirtmekte. Bizde bu anlamda normal yolla doğum yaptırma oranı yüksek olan hekimlerimizi birer başarı belgesi ile ödüllendirmek istedik" dedi.
Rize Valisi Erdoğan Bektaş'ın makamında gerçekleştirilen belge takdiminde Rize Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Gökhan Demiral ve İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe de katıldı.
(GF-ÖS-Y)

13.01.2017 10:59:55 TSI
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