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Eleşkirt'te çiftçilere sertifika töreni



(Fotoğraflı)



Necmettin Eroğlu

AĞRI (İHA) - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eleşkirt Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulunda "Sığırlarda Yetiştirme Hastalıkları Eğitimine" katılan çiftçiler için ödül ve sertifika töreni düzenlendi.

Zeliha Oruç Konferans Salonunda gerçekleştirilen "Sığırlarda Yetiştirme Hastalıkları Eğitiminin" ödül ve sertifika törenine Ağrı Vali Yardımcısı Ejder Demir, Eleşkirt Cumhuriyet Savcısı Hasan Kurgan, Eleşkirt Belediye Başkanı Sebahattin Sarı, Yayladüzü Belde Belediye Başkanı Selehattin Aysu, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Ünal ile Eleşkirtli çiftçiler katıldı. Törenin açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Ünal, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulun Ağrı'da tarım ve hayvancılığın daha verimli hale gelebilmesi için çiftçi eğitimlerine önem verildiğini söyledi. Verilen eğitimlerin kurumlar arası işbirliğiyle ortaya çıktığını dile getiren Prof. Dr. Ünal, "Eleşkirt Kaymakamlığının, Eleşkirt Belediyesinin, İl Özel İdaresi ve Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (DAP) çok önemli desteklerini gördük. DAP'ın bize olan desteği 1 milyon TL'ye ulaştı. Bizden desteklerini esirgemeyen kurum ve yöneticilerine huzurlarınızda teşekkür ederim" dedi.

Eleşkirt Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selvinaz Yakan ise, "DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2016 Yılı Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi kapsamında finanse edilen eğitimlerin ilki olan 'Sığırlarda Yetiştirme Hastalıkları Eğitimini' tamamlamış bulunmaktayız. 70 çiftçimize eğitim verdik. Eğitimlerimiz 2017 yılında devam edecektir. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi olarak çiftçilerimize verilen bu eğitimlerin faydalı olacağı kanaatindeyiz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından çiftçilere sertifikaları verilirken, eğitimlere destek olan kurum ve yöneticilerine teşekkür plaketi takdim edildi.

(MSA-Y)



13.01.2017 11:01:17 TSI

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