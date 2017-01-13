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Maltepe zabıtası halkın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmadı



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İSTANBUL (İHA) - Maltepe Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, 2016 yılında halkın sağlığıyla oynayan işletmelere "dur" dedi.

Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 1 Ocak-31 Aralık 2016 tarihleri arasında gelen 12 bin 500 şikâyeti sonuçlandırdı. Zabıta ekipleri, çalışmalar kapsamında 3 bin 132 dilenciye müdahale etti. 312 işyeri denetim raporu ve 325 ilan işlemi düzenlenen 2016 yılında, bin 246 tebligat yapıldı, 7 bin 890 telsiz-telefon talebi sonuçlandırıldı.



2 milyon 323 bin lira

Tüm çalışmalar sonucunda belediye pazar yerlerinden 1 milyon 193 bin 141, işgaliyeden 124 bin 533, ceza ücretlerinden 1 milyon 5 bin 379 lira olmak üzere toplamda 2 milyon 323 bin 53 lira gelir elde etti.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "2016 yılı içerisinde zabıta ekiplerimiz başarılı çalışmalarını sürdürdü. Bu sene halk sağlığıyla oynayan ve bize ihbar edilen işletmelere göz açtırmadık. Bu işyerlerimiz önce uyarıldı, uyarılara kulak asmayanlaraysa işlem uygulandı. Bizzat ben, her sabah kalkarak ekmek fırınlarını denetliyorum. Sağlıksız bulduğum işletmeleri de dostane bir biçimde uyarıyorum. Aslında esnaflarımız ile bir bütünüz. Onlar işine ne kadar sahip çıkarsa, biz de o kadar mutlu oluyoruz" dedi.

(HB-ÖK-Y)



13.01.2017 11:10:03 TSI

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