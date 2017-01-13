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MALORSA 1. OSB Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyet Toplantısı yapıldı

13 Ocak 2017 Cuma, 11:06
MALORSA 1. OSB Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyet Toplantısı yapıldı
MALORSA 1. OSB Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyet Toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Olağan Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyet toplantısı Vali Mustafa Toprak'ın başkanlığında yapıldı.
Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ve Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Ilıcak ile Nevzat Diri ve Bölge Müdürü Remzi Yaşar katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın il dışında olması sebebi ile katılamadığı toplantıda, Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmaların çeşitli konularda vermiş oldukları müracaatlar ele alınarak karara bağlanırken OSB'nin 2017 yılı bütçesi görüşülerek Müteşebbis Heyetine sunulmasına karar verildi.
Yönetim Kurulu toplantısının tamamlanmasının ardından verilen ara sonrası Müteşebbis Heyet üyelerinin katılımı Müteşebbis Heyet toplantısı da Vali Mustafa Toprak'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı da Denetim Kurulunca hazırlanan 2016 yılı Denetim Kurulu Raporu okunarak, rapor hakkında üyelerce değerlendirilmelerde bulunuldu.
Denetim Kurulu Raporunun kabulünün ardından Yönetim Kurulu tarafından sevk edilen Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi 2017 yılı bütçesi ele alınarak bütçe üzerinde görüşmeler yapıldı. Görüşmeler sonucunda Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi 2017 yılı bütçesi kabul edildi.
Vali Toprak, Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesinde geçmiş dönemlerde ele alınan konular ve sonuçları hakkında da bilgiler aldıktan sonra toplantıların ve kabul edilen bütçenin ilimiz için hayırlı olması dilekleri ile toplantıyı sona erdirdi.
(MT-SD-Y)

13.01.2017 11:06:29 TSI
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