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Almanya'daki halı fuarına Gaziantep'ten 81 halı üreticisi katılıyor



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GAZİANTEP (İHA) - Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenecek Uluslararası Halı ve Zemin kaplama fuarına Gaziantep'te 81 halı üreticisi ve firma temsilcisi katılıyor.

Almanya'nın Hannover kentinde 14-17 Ocak 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Domotex Hannover 2017 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'na katılacak olan Gaziantepli halıcılar bugün sabah saatlerinde uçakla Gaziantep'ten ayrıldı. Gaziantepli 81 halı üreticisi ve firma temsilcisi gerçekleştirilecek olan fuarda 2017 koleksiyonlarını görücüye çıkaracaklar. Dünya halı pazarının en önemli fuarlarından birisi olan Domotex Hannover 2017 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'nın önemine değinen Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçı Birlikleri Başkanı Salahattin Kaplan, "Her yıl olduğu gibi bu yılda Domotex Hannover 2017 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarında ürünlerimizin tanıtımını gerçekleştireceğiz. Bu yıl fuar bizim için her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Temel amacımız ürünlerimizi en iyi şekilde tanıtırken ülkemizin tanıtımına da katkı sağlamak. Bu yıl 63 ülkeden bin 452 firma fuarda ürünlerini sergileyecek. Türkiye ise 174 firmayla 18 bin 438 metrekare alanda stant açacak. Fuarda, Gaziantepli firmalar 10 bin 993 metrekare alanda yer alarak rekor bir katılım sağlayacak. Diğer taraftan fuarda sektörümüzle ilgili Gaziantepli iplik üreticileri de stant açacak ve yüze yakın halı üreticisi de çeşitli incelemelerde bulunmak amacıyla fuara katılacak. Fuarda ayrıca UR-GE projesi destekli firmalarımızda kendilerine ayrılan alanda stantlarını açacaklar. Halı sektörünün en önemli fuarları arasında yer alan bu fuarda gerek ürünlerimizin tanıtımını, gerekse ihracatımızın arttırılması yönündeki heyet görüşmelerimizi en iyi şekilde yapacağımıza inanıyorum" dedi.

Domotex Halı fuarının ulaşım organizasyonunu gerçekleştiren VİPOL Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Soner Bacaksız ise 2017 yılının ilk yurt dışı organizasyonunun Gaziantepli halıcılar adına hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu.

2017 yılının ihracatta seferberlik yılı ilan edildiğini anımsatan Bacaksız, "Bugün yılın ilk yurt dışı fuar etkinliğini Gaziantepli halıcılarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. Bereketli ve kazanç dolu bir fuar diliyorum. Ülkemizin ticari hedefleri doğrultusunda bu sene dünyanın çeşitli ülkelerinde daha aktif şekilde yer alacak olan tüm ihracatçılarımıza ve iş adamlarımıza en iyi şekilde destek sunmak istiyoruz" diye konuştu.

(KU-SD-Y)



13.01.2017 11:12:36 TSI

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