13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bozbey: "Türkiye'de bir model oluşturmak istiyoruz"

13 Ocak 2017 Cuma, 11:06
Bozbey: "Türkiye'de bir model oluşturmak istiyoruz"
Bozbey: "Türkiye'de bir model oluşturmak istiyoruz"

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yenilenebilir enerji kaynaklarını artık her alanda görmek istediklerini belirterek, "Akademik odalarla birlikte alacağımız kararlar doğrultusunda Türkiye'de bir model oluşturmak istiyoruz" dedi.
Eko-sistemin korunması, karbon salımının azaltılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırması için çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi, bu hedefle hazırlanan plan notlarını Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) temsilcileri ile birlikte ele aldı.
Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmek istediklerini kaydeden Başkan Mustafa Bozbey, "Yenilenebilir enerji kaynaklarını artık her alanda görmek istiyoruz" dedi.
Nilüfer'de 2020 yılına kadar 200 bin ton karbon salımının azaltılması gerektiğini vurgulayan Bozbey, "Uygulamaları takip ederek bunu sağlamamız gerekiyor. Nilüfer'de akademik odalarla birlikte alacağımız kararlar doğrultusunda Türkiye'de bir model oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.
Nilüfer Belediyesi'nin öncülüğünde herkesin taşın altına elini koyması gerektiğinin altını çizen Bozbey, Bursa'da yaşanan hava kirliliğine de dikkat çekti. Bozbey, "Nilüfer'den Kestel'e doğru arabanızın camı açık bir şekilde gitmeyi deneyin. O zaman alacağımız bu kararların çok daha önemli olduğunu anlayacaksınız. Havanın giderek kirlendiğini, kükürt oranının ne kadar yükseldiğini göreceksiniz. Böyle bir şehirde mi mi yaşamak istiyoruz? Yoksa gerçekten bazı kararlar alarak daha temiz havayı soluyabileceğimiz, geleceğe daha güvenle bakabileceğimiz kentlerde mi yaşamak istiyoruz? En kolayı 'Ben buna karşıyım' demek ama önemli olan birlikte çözüm üretmek. Çözümün bu kuruldan tüm odalarımızın desteği ve katkılarıyla çıkacağına inanıyorum" diye konuştu.
10 madde halinde hazırlanan plan notlarını, akademik odaların temsilcileri değerlendirilerek görüş bildirdi.
(MŞ)

13.01.2017 11:06:42 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Bursa'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

BURSA'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Öğretim üyeleri &quot;probleme dayalı öğretmeyi&quot; öğrendi
YEREL

ÖĞRETİM ÜYELERİ "PROBLEME DAYALI ÖĞRETMEYİ" ÖĞRENDİ
Uludağ'da kaybolan genç kız kurtarıldı
YEREL

ULUDAĞ'DA KAYBOLAN GENÇ KIZ KURTARILDI
Bursa'da kapanan 107 mahalle yolu trafiğe açıldı
YEREL

BURSA'DA KAPANAN 107 MAHALLE YOLU TRAFİĞE AÇILDI
Polisten kaçarken aracıyla inşaata girdi
YEREL

POLİSTEN KAÇARKEN ARACIYLA İNŞAATA GİRDİ
Ünlü orkestra şefi Pirolli Bursa'da
YEREL

ÜNLÜ ORKESTRA ŞEFİ PİROLLİ BURSA'DA
Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

BURSA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Bursaspor-Trabzonspor maçına doğru
YEREL

BURSASPOR-TRABZONSPOR MAÇINA DOĞRU
Minik kalpler polisin yanında
YEREL

MİNİK KALPLER POLİSİN YANINDA
Karacabey Belediyesi'nden ücretsiz halk otobüsü hizmeti
YEREL

KARACABEY BELEDİYESİ'NDEN ÜCRETSİZ HALK OTOBÜSÜ HİZMETİ
Kırsalda kar temizliği sürüyor
YEREL

KIRSALDA KAR TEMİZLİĞİ SÜRÜYOR
Dündar vatandaşları dinledi
YEREL

DÜNDAR VATANDAŞLARI DİNLEDİ
Başkan Bozbey personeli dinledi
YEREL

BAŞKAN BOZBEY PERSONELİ DİNLEDİ
Bursa'da terör operasyonu
YEREL

BURSA'DA TERÖR OPERASYONU
Polisten yılbaşı tebriği gönderen öğrencilere teşekkür
YEREL

POLİSTEN YILBAŞI TEBRİĞİ GÖNDEREN ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR
Çocuk mankenler &quot;Junio Defile&quot; için podyumda
YEREL

ÇOCUK MANKENLER "JUNİO DEFİLE" İÇİN PODYUMDA
Bursa'da lise öğrencilerine sıcak çorba
YEREL

BURSA'DA LİSE ÖĞRENCİLERİNE SICAK ÇORBA
Bursa Ticaret Borsası
YEREL

BURSA TİCARET BORSASI
Bursa'da kültür sanat
YEREL

BURSA'DA KÜLTÜR SANAT
Uludağ'da kar yağışı ve sis
YEREL

ULUDAĞ'DA KAR YAĞIŞI VE SİS

Belediyeden öğrencilere sıcak çorba
YEREL

BELEDİYEDEN ÖĞRENCİLERE SICAK ÇORBA
Karda aç kalan sokak hayvanlarına belediye şefkati
YEREL

KARDA AÇ KALAN SOKAK HAYVANLARINA BELEDİYE ŞEFKATİ
Camiler Büyükşehir ile yenileniyor
YEREL

CAMİLER BÜYÜKŞEHİR İLE YENİLENİYOR
Fizik dersindeki FETÖ propagandası kamerada
YEREL

FİZİK DERSİNDEKİ FETÖ PROPAGANDASI KAMERADA