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Bozbey: "Türkiye'de bir model oluşturmak istiyoruz"



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BURSA (İHA) - Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yenilenebilir enerji kaynaklarını artık her alanda görmek istediklerini belirterek, "Akademik odalarla birlikte alacağımız kararlar doğrultusunda Türkiye'de bir model oluşturmak istiyoruz" dedi.

Eko-sistemin korunması, karbon salımının azaltılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırması için çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi, bu hedefle hazırlanan plan notlarını Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) temsilcileri ile birlikte ele aldı.

Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmek istediklerini kaydeden Başkan Mustafa Bozbey, "Yenilenebilir enerji kaynaklarını artık her alanda görmek istiyoruz" dedi.

Nilüfer'de 2020 yılına kadar 200 bin ton karbon salımının azaltılması gerektiğini vurgulayan Bozbey, "Uygulamaları takip ederek bunu sağlamamız gerekiyor. Nilüfer'de akademik odalarla birlikte alacağımız kararlar doğrultusunda Türkiye'de bir model oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi'nin öncülüğünde herkesin taşın altına elini koyması gerektiğinin altını çizen Bozbey, Bursa'da yaşanan hava kirliliğine de dikkat çekti. Bozbey, "Nilüfer'den Kestel'e doğru arabanızın camı açık bir şekilde gitmeyi deneyin. O zaman alacağımız bu kararların çok daha önemli olduğunu anlayacaksınız. Havanın giderek kirlendiğini, kükürt oranının ne kadar yükseldiğini göreceksiniz. Böyle bir şehirde mi mi yaşamak istiyoruz? Yoksa gerçekten bazı kararlar alarak daha temiz havayı soluyabileceğimiz, geleceğe daha güvenle bakabileceğimiz kentlerde mi yaşamak istiyoruz? En kolayı 'Ben buna karşıyım' demek ama önemli olan birlikte çözüm üretmek. Çözümün bu kuruldan tüm odalarımızın desteği ve katkılarıyla çıkacağına inanıyorum" diye konuştu.

10 madde halinde hazırlanan plan notlarını, akademik odaların temsilcileri değerlendirilerek görüş bildirdi.

(MŞ)



13.01.2017 11:06:42 TSI

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