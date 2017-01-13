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Vali Tuna'dan Şanlıurfaspor'a moral ziyareti



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Vali Güngör Azim Tuna, Cumartesi günü Elazığspor ile oynanacak maç öncesinde Şanlıurfaspor Tesislerini ziyaret ederek yönetim, teknik heyet ve futbolcularla görüştü.

Vali Tuna'ya, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin de eşlik ettiği ziyarette futbolcuların bir hayli moralli oldukları gözlendi. Teknik Direktör Kemal Kılıç nezaretinde çalışmalarını tamamlayan Şanlıurfasporlu futbolcular, cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Elazığspor maçına hareket etmeden önce, Vali Tuna ile birlikte yemek yedi. Vali Tuna, "Şanlıurfalı gençler sizleri örnek alıyor. Bunun bilincinde olarak başarı için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. Hedefimiz süper lig. Son haftalarda aldığınız galibiyetlerle kentte gayet güzel bir atmosfer oluştu. Bu hafta da sahadan galibiyetle ayrılmanızı bekliyoruz. Çünkü camiamızda böyle bir beklenti oluştu. Bu maçta hepinize başarılar diliyoruz. Şanlıurfa'nın ve bizlerin yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz" dedi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci de, futbolculara başarılar dileyerek galibiyet beklediklerini ifade etti. Kulüp Başkanı İsmail Bağıban ve Teknik Direktör Kemal Kılıç, ziyaretlerinden dolayı Vali Tuna ve Başkan Ekinci'ye teşekkür etti.

(BB-SD-Y)



13.01.2017 11:14:47 TSI

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