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30 bin adet fıstık fidanı toprakla buluştu



(Fotoğraflı)



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Siirt'in Tillo ilçesinde "Gelir Getirici Tür Ağaçlandırma Programı" kapsamında 700 dekar alana 30 bin adet fıstık fidanı toprakla buluşturuldu.

GAP Eylem planı kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanlığınca desteklenen, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü Siirt Orman İşletme Müdürlüğünce hayata geçirilen proje ile ormana ve hazineye ait atıl durumdaki arazide fıstık ekimi yapıldı. İl yetkililerin katılımıyla düzenlenen törende konuşan Siirt Vali Vekili Bünyamin Kuş, "Doğa, inanç, kültür ve turizm şehri olan Siirt, kendine has özellikleri bulunan bir şehirdir. Kentin kalkınmasında lokomotif güç olarak, tarım ve hayvanlık önemli bir rol oynar. 2016 yılı içerisinde Siirt il genelinde 150 bini Siirt Fıstık Fidanı olmak üzere toplamda yaklaşık bir milyona yakın fidan toprakla buluşturduk. 2017 yılı hedefimiz ise 250 bini Siirt Fıstık Fidanı olmak üzere, 900 bin adet fidan dikimini gerçekleştirmektir "dedi.

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Ahmet Ünver ise, "GAP eylem planı kapsamında, Orman Bakanlığımızca gelir getirici türler adıyla uygulamaya konulan projelerle arazinin durumuna göre fıstık, badem, ceviz vb. gelir getirici diğer türler dikilmeye başlandı. Siirt ilimizde 6 köyde projelerimiz uygulanmaktadır. Bugün burada 700 dekarlık alanda toprakla buluşturacağımız fidanlar, vatandaşlarımız için önemli bir gelir kaynağı oluşturacaktır. Dikimi gerçekleştirilen fidanların bakımı, 3 yıl boyunca teşkilatımız tarafından yapılacak, üç yılın sonunda köylülerimize devredilecektir" diye konuştu.

(MND-MP-Y)



13.01.2017 11:23:46 TSI

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