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Malkara Kaymakamı Yeni Mahalle halkıyla buluştu



(Fotoğraflı)



Hüseyin Tayyar

TEKİRDAĞ (İHA) - Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, Yeni Mahalle'de vatandaşlarla bir araya geldi. Kaymakam Karahan, "Malkara'ya hizmet için ne gerekirse yapılacak" dedi.

Kaymakam Erhan Karahan'ın mahalle ziyaretine, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Kızıltan, İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Aydın, Yiğit Polis Merkezi Amiri Fatih Çetin, Asayiş Büro Amiri Mustafa Duran, Yeni Mahalle Muhtarı Ayhan Ihlamur, Kaymakamlık görevlileri ve mahalle sakinleri katıldı.

Ziyarette kendisini tanıtıp, konuşmasına başlayan Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, Malkara'nın verimli topraklara sahip olduğunu ve halkın sıcakkanlı olduğunu söyledi. Karahan, Malkara'ya hizmet için ne gerekirse yapılacağını aktardı.



"Hastane yerine sağlık meslek lisesi yapılsın"

Şikayetlerini anlatan vatandaşlar, kapalı olan mera alanlarına hayvan salınması ve bozulan çevre yolunun yapılması şeklinde talepte bulundular. Yeni Mahalle Muhtarı Ayhan Ihlamur, boşaltılacak olan eski Malkara Devlet Hastanesi binasının Sağlık Meslek Lisesine dönüştürülmesini istediklerini ifade etti. Mahalle halkının da bu yönde yoğun talebi olduğunu söyledi. Konuya olumlu yaklaşan Kaymakam Erkan Karahan da, Sağlık Meslek Lisesi talebinin yetkili makamlara iletileceğini vurguladı.



Emniyet Müdürü Aydın'dan dolandırıcılık uyarısı

Vatandaşlara dolandırıcılık uyarısında bulunan İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Aydın, kendilerini polis veya jandarma olarak tanıtan kişilere kanmamalarını; polisin, jandarmanın, savcının, hiçbir kamu görevlisinin vatandaştan zorla para istemeyeceğini ve kendilerini bu şekilde arayan kişilere itibar etmemelerini ifade etti.

Toplantıda ayrıca, Yiğit Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından dolandırıcılık ve aile içi şiddet konularını içeren bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

(HT-MEF-Y)



13.01.2017 11:22:12 TSI

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