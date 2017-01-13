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Malatya'da sahte gübre uyarısı

13 Ocak 2017 Cuma, 11:20
Malatya'da sahte gübre uyarısı
Malatya'da sahte gübre uyarısı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Tarım İl Müdürlüğü yazılı bir açıklama yayımlayarak, piyasaya sahte gübre sürmek isteyenlere karşı vatandaşları uyardı.
Tarım İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, tarımsal faaliyetlerin yoğunlaşacağı önümüzdeki günlerin fırsat olarak görülüp, kötü niyetli kişilerce piyasaya sahte gübre sürülebileceğinin öngörüldüğü vurgulandı. Açıklamada, "Önümüzdeki günlerde mevsim gereğince tarımsal faaliyetlerin yoğunlaşması nedeni ile gübre sektörü hareketlenecektir.Bu hareketliliği fırsat bilen kötü niyetli kişilerin piyasaya sahte ve taklit ürünler arz edebilecekleri öngörülmektedir. Bu kişilerin daha çok üretici firmalarca yetkilendirilmemiş dağıtıcılar vasıtasıyla piyasaya ürün arz ettikleri geçmiş yıllardaki uygulamalarda görülmüştür. Piyasaya güvenli ürün arzının sağlanarak çiftçilerin ve firmaların olası mağduriyetlerinin önlenebilmesi, sahte ve taklit ürünlerin piyasaya arzının engellenmesi için, üretici/ithalatçı firma ile satış sözleşmesi bulunmadan ürün pazarlayan dağıtıcıların tespit edilmesi halinde satış yerleri ve depolarında bulunan ürünlerden numune alınacak ve ürünleri temin ettikleri firmaları ispat etmeleri istenecektir. İspat edemeyen ve belge sunamayan satış yerlerindeki ürünler derhal yed-i emine alınarak üretici/ithalatçı firması ile irtibata geçilerek mevzuata ve 4703 sayılı kanuna göre işlem yapılacaktır. Yapılan denetimler sonucunda taklit ve sahte gübre pazarlayan dağıtıcıların genellikle üretici firması ile dağıtıcılık sözleşmesi olmadan ürün pazarladıkları gözlemlenmektedir. Bu nedenle çiftçilerimiz gübre alırken alacakları ürünü satan firmaların İl Müdürlüğümüzden "Gübre Dağıtıcılık Belgesi" almış olmaları, ürünlerin/gübrelerin Bakanlığımızca onaylı (tescil belgesi,lisans belgesi,etiket örneği ve üretici firma ile olan satış sözleşmesi mevcut olan) ürünler olmasına dikkat etmesi gerekmektedir. Bu belgelere sahip olmayan dağıtıcılardan, kamyon gibi araçlarla seyyar ürün satışı yapan kişilerden ürün alınmamalıdır.Bu durumdaki satıcıların derhal İl/İlçe Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Bilindiği gibi patlayıcı yapımında kullanılan nitratlı gübrelerin (yüzde 26 Kalsiyum Amonyum Nitrat, yüzde 33 Amonyum Nitrat, Potasyum Nitarat, Sodyum Nitrat) satışı 08.06.2016 tarihi itibarı ile ülkemiz çapında durdurulmuştur.Dolayısı ile; herhangi bir şekilde yüzde 26 Kalsiyum Amonyum Nitrat, yüzde 33 Amonyum Nitrat, Potasyum Nitarat, Sodyum Nitrat adı altında satılacak gübreler sahte veya gerçek olmayan ürünlerdir. Bu duruma rastlanılan gübre satış noktalarının ve satıcıların da derhal İl/İlçe Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Ayrıca çiftçilerimiz toprak analizi yaptırmadan gübre kullanmamalıdır. Bilinçsizce gübre kullanımı ekonomik olmayıp, çevresel ve tarımsal açıdan bir çok sorunları beraberinde getirecektir" denildi.
(MT-SD-

13.01.2017 11:22:15 TSI
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