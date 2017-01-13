CHP'li kadınlardan ihtiyaç sahibi ailelere battaniye
(Fotoğraflı)
İsa Atagöz
İZMİR (İHA) - CHP Çeşme Kadın Kolları, sert kış havalarında ihtiyaç sahibi ailelere destek olarak 90 adet battaniye dağıttı.
CHP Çeşme Kadın Kolları Başkanı Gülseli Saatli ve yönetim kurulu üyeleri, Reisdere, Germiyan ve Ildır mahallelerini ziyaret ederek, ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı. Saatli ve partililer, ailelere destek olarak battaniye dağıttı. Kadın Kolları Başkanı Saatli, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, "CHP Çeşme Kadın Kollları olarak, toplam 90 adet battaniyeyi, bu soğuk havalarda ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık. Reisdere, Germiyan, Ildır mahallelerinde, çaldığımız her kapıda güler yüzle karşılandık. Ailelerin memnuniyeti ve onlara dokunmak, sohbet etmek bizleri de mutlu etti" dedi.
(İA-HG-Y)
13.01.2017 11:26:40 TSI
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