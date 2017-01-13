YEREL HABERLER / İZMİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. CHP'li kadınlardan ihtiyaç sahibi ailelere battaniye

CHP'li kadınlardan ihtiyaç sahibi ailelere battaniye



(Fotoğraflı)



İsa Atagöz

İZMİR (İHA) - CHP Çeşme Kadın Kolları, sert kış havalarında ihtiyaç sahibi ailelere destek olarak 90 adet battaniye dağıttı.

CHP Çeşme Kadın Kolları Başkanı Gülseli Saatli ve yönetim kurulu üyeleri, Reisdere, Germiyan ve Ildır mahallelerini ziyaret ederek, ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı. Saatli ve partililer, ailelere destek olarak battaniye dağıttı. Kadın Kolları Başkanı Saatli, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, "CHP Çeşme Kadın Kollları olarak, toplam 90 adet battaniyeyi, bu soğuk havalarda ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık. Reisdere, Germiyan, Ildır mahallelerinde, çaldığımız her kapıda güler yüzle karşılandık. Ailelerin memnuniyeti ve onlara dokunmak, sohbet etmek bizleri de mutlu etti" dedi.

(İA-HG-Y)



13.01.2017 11:26:40 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER