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Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle Altı Nokta Körler Derneği Van Şubesi yönetimiyle bir araya geldi.

İl Sağlık Müdürlüğünün toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, tüm şube müdürlerinin katılımıyla görme engellerin sorun ve sıkıntıları tartışıldı. Burada bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, engelli insanların hayat kalitesini yükseltecek ve kolaylaştıracak faaliyetlerin kurumlar kadar toplum tarafından sürdürülmesi ve desteklenmesi gerektiğini söyledi. Engellilerin toplumla kaynaşması, moral ve motivasyonlarının yükselmesi açısından önemli olduğunu dile getiren Yanmaz, "Engellilere sadece bugün ve haftalarda değil, yaşamları boyunca destek olmalıyız. Görme engelli vatandaşlarımızın yaşamlarında kalıcı çözümler üretmek, yaşama sevinçlerini canlı tutarak onların hayata tutunmalarını kolaylaştırmak, insana ve topluma gösterdiğimiz saygının en önemli göstergelerinden biridir. Engelli vatandaşlar için yapılacak çalışmanın, topluma ve insana verilen değerin göstergesi olduğunu unutmamalıyız" dedi.

(MSA-Y)



13.01.2017 11:26:54 TSI

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