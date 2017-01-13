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TOBB Van İli Kadın Girişimciler Kurulundan önemli proje



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VAN (İHA) - Van Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu, gençlere meslek edindirmek için hazırladığı farklı projelerle farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

"Yönetici Asistanım Olur Musun?" projesini başlatan Van Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu, bu amaçla özellikle işsiz gençlerin meslek edinerek istihdam edilmesini amaçlıyor. Proje hakkında bilgi veren Kurul Başkanı Semra Odabaşı; 30 yaş altı, tercihen üniversite mezunu 30 gence eğitim verileceğini bildirdi. 50 saatlik teori ve 1 aylık staj süresi olan projenin dört aşamada yürütüleceğini kaydeden Odabaşı, ilk aşamada teorik, ikinci aşamada ise iş yerlerinde düzenlenecek staj imkânıyla pratik eğitim verileceğini anlattı. Üçüncü aşamada asistan ile işvereni bir araya getirip oryantasyon eğitimi vereceklerini, yalnızca personeli değil işvereni de bilgilendirmek istediklerini vurgulayan Odabaşı, son aşamada ise Türkiye'de tanınan yönetici asistanlarının katılımıyla tecrübe paylaşımları ve konferans düzenleyeceklerini, bu aşamanın ise tüm iş yerlerine açık olacağını ifade etti.

Bu projeyi dünden bugüne hazırlamadıklarını, yaklaşık 1,5 yıldır üzerinde çalıştıklarını bildiren TOBB Van İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Semra Odabaşı, "Yaptığımız araştırmalarda şirketlerin yönetici asistanlığı pozisyonlarında eksiklik yaşadıklarını tespit ettik. Maalesef sekreter ile yönetici asistanı kavramları karıştırılıyor. Bizler telefon trafiğini yöneten değil, yöneticinin tüm yükünü üzerine alan ve yöneticinin farklı konulara yoğunlaşabilmesine destek veren vasıfta personel yetiştireceğiz" dedi.

Semra Odabaşı, başvuruların 30 Ocak 2017 tarihine kadar Van Ticaret ve Sanayi Odası tarafından alınacağını belirtti.

(MSA-Y)



13.01.2017 11:29:48 TSI

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