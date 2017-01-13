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Sulama sistemlerine 200 bin lira hibe desteği sağlanacak

13 Ocak 2017 Cuma, 11:31
Sulama sistemlerine 200 bin lira hibe desteği sağlanacak
Sulama sistemlerine 200 bin lira hibe desteği sağlanacak

(Fotoğraflı)

Halil Dağ
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Zekeriya Sarıkoca, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi için tarla içi bireysel sulama sistemlerine 200 bin liraya kadar hibe desteği sağlanacağını bildirdi.
Sarıkoca, Malkara ilçesindeki Tamburlu Sulama Makinesi üretimi yapan Sular Tarım Makinaları fabrikasını ziyaret etti. Sarıkoca, burada yaptığı açıklamada, "Tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak, daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi için tarla içi bireysel sulama sistemlerine hibe desteği sağlanacaktır. Hibe programından yararlanmak isteyen yatırımcıların 45 gün içerisinde, 14 Şubat 2017 tarihi mesai bitimine kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne başvuru dosyalarını elden teslim etmeleri gerekmektedir" dedi.
Programın 2016-2020 yılları arasında 5 yıl süreyle uygulanacağını, proje üst limitinin gerçek kişiler için 100 bin TL, tüzel kişiler için 200 bin TL olduğunu belirten Sarıkoca, başvurusu uygun bulunan ve projesini eksiksiz tamamlayan proje sahiplerine referans fiyatlar içinde kalmak kaydı ile yüzde 50 hibe desteği sağlanacağını bildirdi.
Sarıkoca, tarla içi damlama sulama sistemi kurulması, tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, lineer sistem, center pivot sistem veya tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması, güneş enerjili sulama sistemleri kurulması, programın 5 yatırım konusunu kapsayacağını bildirdi. Sarıkoca, Bakanlık tarafından verilen Tarla İçi Sulama Sistemi desteklemelerinin Tekirdağ çiftçilerine hayırlı olması temennisinde bulundu.
(HLD-MEF-Y)

13.01.2017 11:32:14 TSI
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