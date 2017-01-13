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Öğretim üyeleri "probleme dayalı öğretmeyi" öğrendi

13 Ocak 2017 Cuma, 11:31
Öğretim üyeleri "probleme dayalı öğretmeyi" öğrendi
Öğretim üyeleri "probleme dayalı öğretmeyi" öğrendi

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, "probleme dayalı öğrenme" yönteminin nasıl uygulandığını öğrendi.
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi/Aile Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Züleyha Alper ve Aile Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Yeşim Uncu tarafından düzenlenen probleme dayalı öğrenme eğitimi, İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi'nde (USİM) gerçekleştirildi. Tıp Fakültesi'nden 18 öğretim üyesinin katıldığı eğitim, Marmara Üniversitesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Gülpınar, Aile Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Arzu Uzuner ve Doç. Dr. Mehmet Akman'ın katkılarıyla verildi.
Eğitimde yedi adım yaklaşımı, olgu/senaryo türleri ve senaryo yazma, uygulamada ilk beş adım ve probleme dayalı öğretim oturum süreci, grubun dinamiği, süreçte eğitim yönlendiricisinin rolleri ve yeterlilikleri gibi konular gözden geçirilerek uygulamalar yapıldı.
Öğrenci araştırırken öğrenecek
Yeni bir bilgi elde edilmesi ve kullanılmasında başlangıç noktası olarak problemleri kullanma ilkesine dayalı bir öğrenme yöntemi olan probleme dayalı öğrenim, küçük gruplarda uygulanan ve öğrenen merkezli bir tarz. Bu yöntemde bilgi, öğrencilere hazır verilmiyor ve çözmesi için bir problem veriliyor. Öğrenciler ekip halinde probleme çözüm ararken, eğitici /öğretim üyeleri sadece yönlendirici olarak rol alıyor.
(MŞ)

13.01.2017 11:34:25 TSI
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