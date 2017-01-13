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Müftü Erenay: "Eshab-ı Kehf İslami İlimler Fakültesi hakkı Tarsus'a verildi"

13 Ocak 2017 Cuma, 11:33
Müftü Erenay: "Eshab-ı Kehf İslami İlimler Fakültesi hakkı Tarsus'a verildi"
Müftü Erenay: "Eshab-ı Kehf İslami İlimler Fakültesi hakkı Tarsus'a verildi"

(Fotoğraflı)

Ersoy Yalçın
MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus İlçe Müftüsü Hayri Erenay, Eshab-ı Kehf İslami İlimler Fakültesi hakkının Tarsus'a verildiğini söyledi.
Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Şevket Can, Emniyet Müdürü Salim Çakan'ın da katıldığı toplantıda, İslami İlimler Fakültesi'nin kurulmasının Resmi Gazete'de yayınladığını belirten Müftü Erenay, "İlçemize ilk geldiğimizde sizlerin de desteğiyle 'Eshab-ı Kehf İslami İlimler Akademi" fakültesini arzu etmiştik. Mersin Üniversitesine bağlı olarak İslami İlimler Fakültesi Resmi gazetede yayınlandı. Bizler Mersin Üniversitesi Rektörümüze "Hiç olmazsa İslami Bilimler Fakültesi'nin 4 yıllık din kültürü öğretmenliği bölümünü ilçemize takdir ederseniz Tarsus'un patentinde olan İslami İlimler Fakültesinin hakkı Tarsus'a verilmiş olur" diye bir istirhamda bulunduk" dedi.
Eshab-ı Kehf Külliyesi projesinin belediyenin de katkılarıyla 1. etabı geçtiğini söyleyen Erenay, "İnşallah orada da ilçemize ve Eshab-ı Kehf'in yüceliğine yakışır bir külliye projesi hayata geçtiğinde, Allah nasip ederse orada beraber bir namaz kılarız. Türkiye Diyanet Vakfı Tarsus Ticaret Borsası Kız Öğrenci Yurdumuzun tadilatına başladık. Tarsus müftülüğü olarak düşüncemiz İlçemize bir çivi çakana Allah-ü Teâlâ iki Cihanda yüzünü ak etsin duasıdır" şeklinde konuştu.
(ERY-Y)

13.01.2017 11:37:36 TSI
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