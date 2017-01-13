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Selim'den Halep'e anlamlı yardım

13 Ocak 2017 Cuma, 11:35
Selim'den Halep'e anlamlı yardım
Selim'den Halep'e anlamlı yardım

(Fotoğraflı)

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Selim Kaymakamlığı ile Selim Müftülüğü'nün işbirliği ile Türkiye Diyanet Vakfı Selim Şubesi öncülüğünde bütün kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının da desteği ile "Halep'te insanlık ölmesin" kampanyasında toplanan malzemeler Halep'e dualar eşliğinde gönderildi.
30 Aralık 2016 tarihinde başlatılan kampanyaya Selimliler yoğun ilgi gösterdi. Müftülük personelinin gayretleri ve halkın desteği toplanan un, temel gıda, patates, giysi, temizlik malzemeleri, mutfak malzemeleri, halı, battaniyeden oluşan 2 TIR malzeme dualarla Hatay Cilvegözü sınır kapısına gönderildi. Malzemeler Hatay'da Diyanet Vakfına ait bölgede indirilecek ve tekrar ihtiyaç duyulan kamplara sevk edilecek, Kars'tan gönderilen araçlara müftülük personelinden Yakup Belet ve Ergün Sinar eşlik ediyor.
Selim İlçe Müftüsü Fahri Başar; halkın hayır hizmetlerinde birleştiğini belirtti. Beklentilerin çok daha üzerinde bir katılımın sağlandığını ifade eden Başar, başta kaymakam Mehmet Keklik olmak üzere Belediye Başkanı Coşkun Altun ve tüm kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına, esnaf ile vatandaşlara ve bu süreçte özveri ile çalışan müftülük personellerine teşekkür etti. Başar, emanetlerin kazasız belasız yerlerine ulaşmasını ve mazlumların bir an önce yüzlerinin gülmesini ve bu sıkıntıların atlatılması dileklerinde bulundu.
Belediye Başkanı Coşkun Altun ise böyle güzel faaliyetlere her zaman destek olacaklarını belirtti.
Kaymakam Mehmet Keklik, Selimlilere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti. Kaymakam Mehmet Keklik, "Halkımızın bu örnek davranışını takdir şayandır. Beklentilerin çok daha üzerinde bir katılım sağlandı. Evini, toprağını vatanını kaybetmiş olan o mazlum halkın yanında olmak dinimizin de bir gereği. Masum yavruların feryatlarına kadirşinas ve yardımsever Selim halkının duyarsız kalmadığını bir kez daha gördük" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından malzemelerle dolu 2 TIR dualar eşliğinde yola çıktı. TIR'lar Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Diyanet Vakfı görevlilerine teslim edilecek.
(IÇ-AA-Y)

13.01.2017 11:39:59 TSI
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