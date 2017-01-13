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Trabzon'da denetimler başlıyor



TRABZON (İHA) - Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (TESOB) tarafından şoförlük mesleğine standart getirilmesi amacıyla uygulanmaya başlanan "Ticari Taşıt Sürücülerinin Davranış Modellerinin Geliştirilmesi" projesi kapsamında 4'lü protokol imzalandı.

Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, TESOB ve TTSO'nun imza attığı protokolle, artık Ticari Taşıt Sürücüsü Tanıtma Kartı olmayanlar dolmuş, servis aracı ve taksi kullanamayacak. Emniyet ve Jandarma'nın yapacağı denetimlerde kart taşımayan sürücüler ve aracın sahibine çeşitli yaptırımlar uygulanacak.

Mart 2016'da başlatılan Ticari Taşıt Sürücülerinin Davranış Modellerinin Geliştirilmesi eğitimine bugüne kadar 5 bin şoför esnafının katıldığını vurgulayan TESOB Başkanı Metin Kara, şunları söyledi:

"Bu projeyle birlikte şoförlük mesleğine bir standart getirilmesi, sürücülerimizin mevcut bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, sürücülerimizin barış ve düzen içerisinde daha sağlıklı, daha kaliteli, yolcu memnuniyeti odaklı ve güvenli bir şekilde hizmet vermesi, kayıt dışı istihdamın engellenerek, şoför esnafımızla ilgili olarak güncel bir veri tabanı oluşturulmasını amaçladık. Eğitimlerimiz devam ediyor. Yaklaşık 5 bin şoför esnafımız daha önümüzdeki süre içinde eğitimlerini tamamlayacak. Eğitim sonucunda Ticari Taşıt Sürücü Kartı alacak olan şoförlerimiz, her yıl bu kartı yeniden onaylattıracak. 5 yılda bir de eğitim programı tekrarlanacak."

Başkan Kara, projenin en önemli ayağı olarak gördükleri protokolün de imzalandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trabzon Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı adına Valilik protokolü imzaladı. Ayrıca Trabzon Büyükşehir Belediyesi, TTSO ve projenin yürütücüsü olarak TESOB da dörtlü protokole imza attı. Önümüzdeki günlerde denetimler de başlayacak. TESOB, Emniyet ve Jandarma ekipleri, Ticari Taşıt Sürücüsü Tanıtma Kartı denetimlerini yapacak. Bu kartı taşımayanlar dolmuş, servis aracı ve taksi gibi ticari taşıtları kullanamayacak. Kullananlar ve o aracın sahibi hakkında yasal işlem başlatılacak. Servis şoförleri belediyeden güzergah belgesini bu kart olmadan alamayacak. Bu nedenle tüm şoför esnafımızı ileride zorluk yaşamamaları için bir an önce eğitim programına katılmaya ve tanıtma kartlarını almaya çağırıyorum. Emniyet ve Jandarma yetkilileri ile yapılacak koordinasyon toplantıları sonrasında denetimlerle ilgili bir program belirlenecek."

TESOB Başkanı Kara, proje kapsamında ticari taşıt sürücüleri arasında Ayın Şoförü uygulaması başlattıklarını da açıkladı. Kara, "Eğitim programına katılan şoförler arasından seçilecek 3 arkadaşımıza altın hediye edeceğiz. Ayrıca araçlarına Ayın Şoförü çıkartması yapıştırılacak. Şoförün seçildiği durak başkanı veya servis şirketi yetkilisine de plaket verilecek. Bu uygulamayla şoför arkadaşlarımızın daha da dikkatli davranmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Ayın Şoförü'nü seçerken müşteriye karşı davranışları, çalışma arkadaşlarına karşı tutumları da değerlendirilecek. İlk ödülleri önümüzdeki günlerde vereceğiz" diye konuştu.

(BK-ÖS-Y)



13.01.2017 11:41:29 TSI

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