13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kızılay'ın yeni kan alma birimi hayata geçiyor

13 Ocak 2017 Cuma, 11:43
Kızılay'ın yeni kan alma birimi hayata geçiyor
Kızılay'ın yeni kan alma birimi hayata geçiyor

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Müdürü Selim Alan, kent merkezinde bulunan yeni kan alma biriminin 20 Ocak Cuma günü hizmete gireceğini söyledi.
Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Müdürü Selim Alan, yeni kan alma biriminin açılışı için son aşamaya gelindiğini açıkladı. Çarşı merkezine kurulan kan alma biriminin vatandaşların rahatça ulaşabileceği bir alan oluşturmak adına yoğun bir uğraş verdiklerini ifade eden alan şunları söyledi:
"Uzun bir süredir hayata geçirmek için uğraş verdiğimiz kan alma birimimiz hayata geçiyor. Zonguldak'a yakışır Kızılay'a yakışır bir kan merkezi noktası oluşturmak adına yoğun bir uğraş veriyoruz. Çevre düzenlemesinden son teknoloji sistemle donatılmış bir yer haline getirmek için uğraşıyoruz. Artık son aşamaya geldik çarşı merkezinde yerimiz belli oldu. Vatandaşlarımızın çok rahat ulaşım sağlayabileceği bir kan alma birimimiz oldu. 20 Ocak Cuma günü hizmete açmış olacağız. İnşallah hava koşulları el verirse halkımızla beraber Zonguldak'a yeni hizmet daha vereceğiz. Malum kış ayı kan stoklarına zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz. İnşallah bu kan alma birimimizin hayata geçmesiyle birlikte sıkıntıyı minimuma indireceğiz."
(SÖ-SÖ-OA-Y)

13.01.2017 11:47:28 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Zonguldak'ta ikiz ve sahte palaka operasyonu
YEREL

ZONGULDAK'TA İKİZ VE SAHTE PALAKA OPERASYONU
Şüpheli araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildi
YEREL

ŞÜPHELİ ARAÇTA UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ZONGULDAK'TA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ZONGULDAK'TA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Zonguldak'ta FETÖ/PDY davası
YEREL

ZONGULDAK'TA FETÖ/PDY DAVASI
Gümelide heyelan sonrası yollar onarılıyor
YEREL

GÜMELİDE HEYELAN SONRASI YOLLAR ONARILIYOR
Zonguldak'ta FETÖ/PDY davası
YEREL

ZONGULDAK'TA FETÖ/PDY DAVASI
BEÜ herkesi verimli enerji kullanımına davet ediyor
YEREL

BEÜ HERKESİ VERİMLİ ENERJİ KULLANIMINA DAVET EDİYOR
BEÜ'den Zonguldak Kömürspor'a destek
YEREL

BEÜ'DEN ZONGULDAK KÖMÜRSPOR'A DESTEK
Rektör Özer'den Beşel'e ziyaret
YEREL

REKTÖR ÖZER'DEN BEŞEL'E ZİYARET
Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiyesi olayları eğitim vererek azaltıyor
YEREL

KDZ. EREĞLİ BELEDİYESİ İTFAİYESİ OLAYLARI EĞİTİM VEREREK AZALTIYOR
Çaycuma TEGV, Bakacakkadı İlkokulu'nda etkinlik düzenledi
YEREL

ÇAYCUMA TEGV, BAKACAKKADI İLKOKULU'NDA ETKİNLİK DÜZENLEDİ
Yeni açılan modern yoğun bakım üniteleri hizmete açıldı
YEREL

YENİ AÇILAN MODERN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ HİZMETE AÇILDI
Zonguldak OBM, 2016 yılı yol yatırım program hedeflerini gerçekleştirdi
YEREL

ZONGULDAK OBM, 2016 YILI YOL YATIRIM PROGRAM HEDEFLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ