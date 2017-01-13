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Kızılay'ın yeni kan alma birimi hayata geçiyor



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Müdürü Selim Alan, kent merkezinde bulunan yeni kan alma biriminin 20 Ocak Cuma günü hizmete gireceğini söyledi.

Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Müdürü Selim Alan, yeni kan alma biriminin açılışı için son aşamaya gelindiğini açıkladı. Çarşı merkezine kurulan kan alma biriminin vatandaşların rahatça ulaşabileceği bir alan oluşturmak adına yoğun bir uğraş verdiklerini ifade eden alan şunları söyledi:

"Uzun bir süredir hayata geçirmek için uğraş verdiğimiz kan alma birimimiz hayata geçiyor. Zonguldak'a yakışır Kızılay'a yakışır bir kan merkezi noktası oluşturmak adına yoğun bir uğraş veriyoruz. Çevre düzenlemesinden son teknoloji sistemle donatılmış bir yer haline getirmek için uğraşıyoruz. Artık son aşamaya geldik çarşı merkezinde yerimiz belli oldu. Vatandaşlarımızın çok rahat ulaşım sağlayabileceği bir kan alma birimimiz oldu. 20 Ocak Cuma günü hizmete açmış olacağız. İnşallah hava koşulları el verirse halkımızla beraber Zonguldak'a yeni hizmet daha vereceğiz. Malum kış ayı kan stoklarına zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz. İnşallah bu kan alma birimimizin hayata geçmesiyle birlikte sıkıntıyı minimuma indireceğiz."

(SÖ-SÖ-OA-Y)



13.01.2017 11:47:28 TSI

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