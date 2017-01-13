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195 aileye 862 bin TL'lik kredi desteği

13 Ocak 2017 Cuma, 11:50
195 aileye 862 bin TL'lik kredi desteği
195 aileye 862 bin TL'lik kredi desteği
- Amasya Orman Bölge Müdürü Zekeriyya Nane:
- "Orköy faaliyetleri kapsamında Samsun'da 2016 yılında süt sığırcılığı, fenni arıcılık ve güneş enerjisi olmak üzere 195 orman köy ailemize toplam 862 bin TL'lik kredi desteğimiz oldu"

(Fotoğraflı)

Gökhan İçkilli
SAMSUN (İHA) - Amasya Orman Bölge Müdürü Zekeriyya Nane, Orman ve Köy İlişkileri (Orköy) faaliyetleri kapsamında 2016 yılında 195 aileye toplam 862 bin TL'lik kredi desteği sağladıklarını söyledi.
Amasya Orman Bölge Müdürü Zekeriyya Nane, İl Koordinasyon Kurulu'nda kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Samsun'da 2016 yılında 9 milyon 413 milyon ödenekli 81 projenin tamamını bitirdiklerini belirten Amasya Orman Bölge Müdürü Zekeriyya Nane, "2016 yılında Samsun'uda bulunan merkez, Bafra ve Vezirköprü ilçelerinde 4 milyon 660 bin tane fidan üretimi hedefimizden yüzde 94'ünü başararak 4 milyon 360 bin fidan ürettik. 7 milyon 400 bin fidanın da bakımını gerçekleştirdik. Aynı şekilde ormanda bakım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Bunların da yüzde 100'ünü tamamladık. Orman zararlıları ile mücadele faaliyetlerinde biyolojik mücadelede 20 adet adacık ve 50 adet tel kafes yaparak 580 hektar alanda çam kese böceği ile mücadele edilmiş, 24 bin 95 TL harcama yapılmıştır. Mekanik mücadelede de kestane eylem planı ve GEP çerçevesinde 70 hektar alanda kestane hastalıkları ile mücadele yapılmıştır. 90 hektar kızılçam ormanında thaumetopoea pityocampa zararlısı ile mekanik mücadele yapılmıştır. Biyoteknik mücadelede de Vezirköprü ve Bafra ilçelerindeki ormanlarda Ips sexdentatus ve Pityokteines curvidens zararlıları ile 156 hektar feromon tuzağı asılarak biyoteknik mücadele yapılmıştır. Kimyasal mücadelede de Samsun Orman İşletme Müdürlüğü'nde Cryptorhynchus lapathi zararlısına karşı 529 hektarda kimyasal mücadele yapılmıştır" dedi.

195 aileye 862 bin TL'lik kredi desteği
Orköy faaliyetleri hakkında da bilgi veren Nane, "Orköy faaliyetleri kapsamında Samsun'da 2016 yılında süt sığırcılığı, fenni arıcılık ve güneş enerjisi olmak üzere 195 orman köy ailemize toplam 862 bin TL'lik kredi desteğim oldu. Samsun'da 2017 yılı yatırımlarımız ve projelerimizde 9 milyon 477 bin ödenekle ayrılmıştır. Ödenekler serbest bırakıldığı zaman çalışmalarımıza başlayacağız" diye konuştu.
(GKH-SLH-Y)

13.01.2017 11:52:41 TSI
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