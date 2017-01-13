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Tuzla'nın sporcu gençleri başarıdan başarıya koşuyor



(Fotoğraflı)



İSTANBUL (İHA) - Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın ilçe gençliğine sunduğu hizmetler, sportif başarıları da ardı ardına getiriyor. 2016 yılında 7 branşta 13 bin 997 kursiyere 5 spor merkezinde hizmet veren Tuzla Belediyesi, Gençlik Kampı'nda da 3 bin 735 öğrenciye doğa sporlarını yapma imkanı sundu.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, çocuklar ve gençlerin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden gelişimi için hizmete kazandırdığı tesislerde sporcuların yetişmesini sağlıyor. Tuzla Belediyesi çatısı altında kurulan spor okulları ve tesislerde sunulan hizmetler ile hem gençler sosyal risklerin etkisinden uzaklaşıyor hem de başarıdan başarıya koşarak bir nesle öncülük ediyor.



13 bin 997 kursiyer spor yapıyor

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, seçim vaatleri arasında yer alan Şifa-Mimarsinan Spor Kompleksi'nin açılışını 2016 yılında gerçekleştirerek bölge halkına 14 dönümlük alanda yeni bir spor ve yaşam alanı kazandırdı.

Tuzla Belediyesi, 2016 yılında futbol, güreş, taekwondo, kickboks, boks, muay thai, yüzme branşlarında 13 bin 997 kursiyere, ilgi ve yeteneklerine göre spor yapmak imkanı sundu. Genç sporcular da, bu eğitimin karşılığını il, ulusal ve uluslar arası müsabakalarda derecelere girerek gösterdi.

Tuzla Belediyesi spor okulu öğrencileri, kickboks ve taekwondo branşlarda 2016 yılında İstanbul ve Türkiye müsabakalarında 44, uluslararası müsabakalarda 11 birincilik elde etti. 157 sporcu, bu müsabakalarda ilk 3 dereceye girdi.



2016 yılında bay ve bayan yüzme havuzlarından 5 bin 172 kursiyer yararlandı

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı'nda hizmete sunduğu bay ve bayan yüzme havuzları, 2016 yılında 5 bin 172 kursiyere hizmet verdi. Kursiyerlerin 391'ini 7-14 yaş grubundaki çocuklar oluşturdu. 347 kişi ise yüzmeyi ilk kez Tuzla Belediyesi bay ve bayan havuzlarında öğrendi.

Yine Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın gençlik hizmetleri arasında yer alan Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi de, "Denizle Anılan Tuzla" vizyonunda bir ilki gerçekleştirdi. Türkiye'nin ilk gemi gençlik merkezi olan Tuzla Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi'nde ve Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı havuzlarında teorik ve pratik eğitim alan 20 öğrenci, Saroz Körfezi İbrice Dalış Merkezi'nde profesyonel eğitimcilerle birlikte 16 metre derinliğe dalış yaparak Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun 1 Yıldız Dalıcı Brövesi alma hakkı kazandı. Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi'nde son 2 yılda toplam 36 genç 1 Yıldız Dalıcı Brövesine sahip oldu.



Tuzla Belediyesi Gençlik Kampı'ndan 3 bin 735 öğrenci yararlandı

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın 2015 yılında hizmete sunduğu, 2016 yılında kapasitesini 2 katına çıkardığı Tuzla Belediyesi Gençlik Kampı da hem bireysel hem de gruplar halinde doğa sporlarına ev sahipliği yaptı. 2016 yılında 3 bin 735 öğrenci, Tuzla Belediyesi Gençlik Kampı'nda doğa sporlarına katıldı.



Engeller sporla da aşıldı

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Özel Çocuklar Komisyonu'nun ücretsiz kurslarından ise 29 çocuk yararlandı. 21 özel çocuk, ısınma hareketler, koordinasyon, basketbol, dikkat ve çabukluk antrenmanı, kuvvet antrenmanı, tenis, masa tenisi, voleybol ve futbolda çabukluk eğitimi aldı. 8 özel çocuk da bu süreçte nefes egzersizliği ve yoga duruşlarını içeren yoga eğitimi aldı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sokak oyunları olimpiyatı ile binlerce öğrenciye geleneksel oyunları hatırlattı. Başkan Yazıcı, başarılı sporcuları İlçe Spor Şenliği ve Tuzla'nın Yıldızlarına Altın Yağmuru gibi programlarda ödüllendirdi.

(HB-ÖK-Y)



13.01.2017 11:52:43 TSI

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