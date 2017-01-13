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Konyaaltı'nda okul bahçesinde kar heyecanı



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediyesi, kar'ın olduğu bölgeye gidemeyen öğrenciler için okul bahçesine kamyonlarla kar getirdi.

Konyaaltı Belediyesi, Z. Marsel- Z. Denizhan Öner İlkokulu'na kamyonlarla kar döktü. Kamyonların kar'ı dökmesiyle birlikte öğrenciler kartopu savaşı yaptı. Öğrencilerin kar heyecanına öğretmenler de eşlik etti. Öğretmen ve öğrenciler, birbirleriyle kartopu oynayarak gönüllerince eğlendiler.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu yıl Konyaaltı'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı olduğunu söyledi. Başkan Muhittin Böcek, okullardan zaman zaman kar getirilmesiyle ilgili talepler aldıklarına değinerek, "Geyikbayırı ve Saklıkent Mahalleleri'nden kar getirerek öğrencileri sevindirmek istedik. Hafta sonları Antalyamızdan birçok vatandaşımız kar görmek için Saklıkent'e gidiyor. Bizde okulları nedeniyle kar'ın olduğu bölgeye gitme fırsatı bulamayan öğrencilerimize sürpriz yapmak istedik. Onların mutluluğu bizler için her şeyin başında gelir" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



13.01.2017 11:55:50 TSI

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