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Adilcevaz'da dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi



(Fotoğraflı)



Özcan Beşkardeş

BİTLİS (İHA) - Bitlis'te gerçekleşen Okullararası Basketbol Turnuvasında il birincisi olan Adilcevaz İnönü Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş tarafından ödüllendirildi.

Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullararası Basketbol Turnuvasında il birincisi olan ve Okullararası Masa Tenisi Turnuvasında ise il üçüncüsü olan İnönü Ortaokulu öğrencileri ve beden eğitimi öğretmeni Erkul Köse, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş tarafından ödüllendirildi. İnönü Ortaokulunu ziyaret eden Adilcevaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, "İnönü Ortaokulu TEOG başarısının yanında sportif aktivitelerde de gösterdiği başarılarla tam bir okul olduğunu kanıtlamıştır. Okulumuz öğretmen ve öğrencilerini gönülden kutluyorum. İnşallah bu başarı katlanarak devam eder. Aynı başarıyı sizden bölge yarışmasında da bekliyorum. Bölge yarışmasına giderken öğrencilerimiz için forma takımı yaptıracağız" dedi.

İnönü Ortaokulu Müdürü Ertuğrul Yüzer ise, "Okulumuz eğitimde olduğu kadar spor ve sanatsal etkinliklerde de ilçenin en iyi okuludur. Bunu her yıl aldığımız kupalarla kanıtladık. Bu yılda basketbol turnuvasında il birincisi olarak okulumuzu taçlandırdık. TEOG sınavlarında yüzde 72 gibi bir oranla ilçedeki en iyi okul olma yolunda emin adımlarla ilerleyişimizi sürdürdük. Bu güzel hediyeleriniz ve ziyaretiniz için okulum ve öğrencilerim adına teşekkür ediyorum" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, şube müdürleri Ayhan Taşdemir ve Suphi Eser, spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verdiler.

(MSA-Y)



13.01.2017 11:56:28 TSI

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