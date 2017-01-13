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Yavuzeli'nde dondurucu hava hayatı olumsuz etkiledi



(Fotoğraflı)



Mahmut Genç

GAZİANTEP (İHA) - Yavuzeli'nde dondurucu hava hayatı olumsuz etkiledi.

Ülke genelinde sıcaklar gündüzleri -6 ve geceleri ise -2'e kadar düşecek, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri hariç yurdun diğer kesimlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının hissedilebilir şekilde düşeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları özellikle aksamları olmak üzere buzlanma ve don yanında sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı. İlçede iki gün önce yağan ve Pazartesi günü etkili olan yağmur yağışının ardından gelen soğuk hava sebebiyle ilçe merkezinde hareketli günlerini bugün sakinliğe bıraktı. Yavuzeli İlçesinde bugün vatandaşlar hava şartlarından dolayı dışarı çıkmakta zorlanırken, evlerin musluktan akan suları, güneş enerjileri suları donarken evlerin çatısından akan sular sarkıkların oluşmasına sebep oldu. Soğuk havaların etkilediği esnaflar don nedeniyle meyve ve sebzeleri zarar görürken, esnaf dışarıda kalan meyve sebzelerin üzerini donmaması için örttü.

Vatandaşlar ise ilçede bu zamana kadar görülmemiş soğuklardan birini gördüklerini söyledi.

(SD-Y)



13.01.2017 12:01:34 TSI

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