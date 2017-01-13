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Isparta Ekonomi Kampüsü inşaatı sürüyor



(Fotoğraflı)



Ferhat Kaya

ISPARTA (İHA)- Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ITSO) yaptığı Ekonomi Kampüsü binası inşaatı devam ediyor.

Isparta'da Ticaret ve Sanayi Odası başta olmak üzere, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Isparta Ticaret Borsası, Eczacılar Odası, KOSGEB, İŞKUR gibi kurumların da yer alacağı Ekonomi Kampüsü inşaatı sürüyor. ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ekonomi Kampüsü hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Başdeğirmen, yeni binanın 20 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirterek, toplam maliyetinin 28 Milyon TL olduğunu söyledi. Ekonomi Kampüsü'nün 8 katlı olmasına rağmen 13 katlı bir bina yüksekliğine sahip olduğunu anlatan Başdeğirmen, binada 250 araçlık otopark olduğunu söyledi.



Fuar alanımız bulunuyor

Bina bünyesinde 3 bin metrekareye yakın bir alanda fuar ve sergi açma imkanı bulunduğunu belirten Başdeğirmen, "ITSO, yıllardır seçimlerini başka yerlerde yapıyordu. Bundan sonraki seçimlerini bu alanlarda yapma imkanımız var. Kendi seçimini kendi binasında yapacak. Binamızda çok geniş alanlarımız var. Yaklaşık 100 yıla hitap edeceğini düşündüğümüz bir bina" dedi.



Çok sayıda kurum burada olacak

Binanın giriş bölümündeki 20 metrelik galeri boşluğunda yer alacak avizelerin Isparta'nın tarımsal ürünlerini, gül gibi markalarını betimleyeceğini belirten Başdeğirmen, "Ekonomi Kampusu içinde Ticaret ve Sanayi Odamızın yanında Ticaret Borsamız, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansımız olacak, BAKA'ya ait bölümün üç katında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekle Kurumu olacak. Ayrıca Ticaret Sanayi Odamızda hizmet veren Türk Standartlarının yeri olacak, KOSGEB'in bir birimi olacak. İŞKUR'un bir yeri olacak. Bunun yanında Kredi Garanti Fonunun bir birimi olacak. Ayrıca Yalvaç Ticaret Odası ile basın mensuplarına da ayrılmış yerlerimiz olacak. 18. Bölge Eczacılar Odasının yeri olacak. Ticaret İl Müdürlüğü ile Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü de gerekli izinler için başvurularını yaptılar. Onlarda gerekli izinleri alabilirse buraya gelecekler. İşadamı derneklerimizde buradan yer istiyor. Yerleştikten sonra onlara da buradan yer ayırmayı planlıyoruz. Ekonomi Kampüsü, ekonomi ile ilgili tüm birimleri bir araya toplayacak. Bir işadamı geldiğinde otomobilini otoparka bırakıp ITSO, ITB, KOSGEB, BAKA gibi kurumlardaki işlerini farklı farklı yerleri dolaşmadan burada yapabilecek. Bu binanın en önemli tarafı böyle bir birlik oluşturması." Binanın yüzde 95'inin bitmiş durumda olduğunu kaydeden Başdeğirmen, Ekonomi Kampüsü'nü mayıs ayında açmayı düşündüklerini kaydetti.

(FK-Y)



13.01.2017 12:02:15 TSI

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