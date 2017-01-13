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Yrd. Doç. Dr. Hasan Gül'ün projesi ödüllendirildi



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ADANA (İHA) - Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nce (TYD) düzenlenen yarışmada, Yrd. Doç. Dr. Hasan Gül ve Prof. Dr. Osman Karkacıer, "Bir Turizm Çeşidi Olarak Türkiye'de Sağlık Turizminin Geliştirilmesine Yönelik Stratejiler ve Türkiye Ekonomisine Katkısı: İstanbul Sağlık Park Modeli Önerisi" isimli çalışmalarıyla ikincilik ödülünü aldı.

TYD'nin Kurucu ve Onursal Başkanı eski Turizm Bakanlarından Barlas Küntay anısına iki yılda bir düzenlediği Turizm Araştırma Ödülleri töreni Ankara Sheraton Otel'de gerçekleştirildi.

Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, eski Kültür ve Turizm Bakanlarından Bülent Akarcalı ve Abdülkadir Ateş ile TYD üyeleri katıldı.

Yarışmaya katılan 12 proje, yedi akademisyenden oluşan seçici kurul üyeleri tarafından değerlendirildi.

Adana BTÜ Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümünde görevli Yrd. Doç. Dr. Hasan Gül ve Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Karkacıer, "Bir Turizm Çeşidi Olarak Türkiye'de Sağlık Turizminin Geliştirilmesine Yönelik Stratejiler ve Türkiye Ekonomisine Katkısı: İstanbul Sağlık Park Modeli Önerisi" isimli çalışmalarıyla ikincilik ödülünü almaya hak kazandı.

(ADN-Y)



13.01.2017 12:06:04 TSI

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