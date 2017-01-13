Veteriner İşleri Müdürlüğü personelinin hizmet içi eğitimleri
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ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personeline, hizmet içi eğitimlerinin ardından katılım belgeleri verildi.
Kişisel gelişim Uzmanı Sevil Demirel tarafından verilen "Etkin İletişim Becerileri ve Kişisel Gelişim Atölyesi'' eğitim programını tamamlayan personele katılım belgesi verildi. Personele verilen eğitimle ilgili olarak bilgi veren Veteriner İşler Müdürü Yusuf Selek; "Amacımız ekip ruhunun pekiştirilmesi, kurum aidiyetinin artırılması, bireysel olarak gelişmesine katkıda bulunularak, hem aileleri hem de çevreye karşı olan tutum ve davranışları üzerine faydalı bilgiler vermek. Birim olarak hizmetimizin daha iyi olması, belediyemizi en iyi şekilde temsil etmek için sadece bu eğitimlerle kalmayıp, çalışanlarımızın yaptıkları işlerle alakalı eğitimlerine de devam edip, en son gelişmelerle ilgili bilgilendirme çalışmalarımız devam edecektir" dedi.
(İHA-MET-Y)
13.01.2017 12:07:16 TSI
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