YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Veteriner İşleri Müdürlüğü personelinin hizmet içi eğitimleri

Veteriner İşleri Müdürlüğü personelinin hizmet içi eğitimleri



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personeline, hizmet içi eğitimlerinin ardından katılım belgeleri verildi.

Kişisel gelişim Uzmanı Sevil Demirel tarafından verilen "Etkin İletişim Becerileri ve Kişisel Gelişim Atölyesi'' eğitim programını tamamlayan personele katılım belgesi verildi. Personele verilen eğitimle ilgili olarak bilgi veren Veteriner İşler Müdürü Yusuf Selek; "Amacımız ekip ruhunun pekiştirilmesi, kurum aidiyetinin artırılması, bireysel olarak gelişmesine katkıda bulunularak, hem aileleri hem de çevreye karşı olan tutum ve davranışları üzerine faydalı bilgiler vermek. Birim olarak hizmetimizin daha iyi olması, belediyemizi en iyi şekilde temsil etmek için sadece bu eğitimlerle kalmayıp, çalışanlarımızın yaptıkları işlerle alakalı eğitimlerine de devam edip, en son gelişmelerle ilgili bilgilendirme çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

(İHA-MET-Y)



13.01.2017 12:07:16 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER