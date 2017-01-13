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Adilcevazlı öğrencilerden polise tam destek



(Fotoğraflı)



Özcan Beşkardeş

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Adilcevaz Ortaokulu öğrencileri, çizdikleri resimlerin yanı sıra yazdıkları duygu dolu mektupları destek amaçlı polislere gönderdiler.

Adilcevaz ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulu öğrencileri, Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Murat Barlak'ın öncülüğünde İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polislere destek olmak amacıyla çizdikleri resimlerle birlikte onlara duygularını ifade eden mektuplar yazdı. Okul öğrencilerinden Selcan Yiğit'in 15 Temmuz darbe girişimini çizdiği resim ile birlikte yazılan mektuplar, Okul Müdürü M. Sena Yıldız ve okul öğretmeni Murat Barlak tarafından polislere verilmek üzere İlçe Emniyet Müdür Vekili Akif Kızılkaya'ya teslim edildi.

Gönderilen resim ve mektupları alan İlçe Emniyet Müdür Vekili Akif Kızılkaya, anlamlı davranışlarından dolayı öğrencilere teşekkür etti.

Okul Müdürü M. Sena Yıldız ise, ilçede görev yapan polislere destek olmak amacıyla böyle çalışma yaptıklarını söyledi. Yıldız, "Öğrencilerimiz polis ağabeylerine destek olmak için okulumuz öğretmenlerinden Murat Barlak'ın öncülüğünde özellikle 15 Temmuz şehitlerine ve tüm şehit olan güvenlik güçlerimize olan minnettarlıklarını ifade eden resimlerinin yanı sıra içlerinden geçen duygularını mektuplara yazdı. Duygu dolu mektuplarla birlikte Selcan isimli öğrencimizin yapmış olduğu 15 Temmuz temalı resmi İlçe Emniyet Müdür Vekili Akif Bey'e takdim ettik. Öğrencilerimize ve onlara öncülük eden öğretmenimiz Murat Barlak'a bu güzel ve anlamlı davranışlarından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

(MSA-Y)



13.01.2017 12:08:21 TSI

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