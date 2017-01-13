Sokak hayvanlarına Altıeylül şefkati
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Taşkın Sarıca
BALIKESİR (İHA) - Altıeylül Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri yoğun kar yağışı ve soğuk havanın ardından sokakta bulunan hayvanları unutmadı, mama bıraktı.
Balıkesir'i etkisi altına alan yoğun kar yağışıyla birlikte Altıeylül ilçesinde en çok etkilenen sokak hayvanları oldu. Kardan dolayı ve soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan köpek ve kedilerin imdadına Altıeylül Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri yetişti. Ekipleri aç kalan hayvanlara mama bıraktı, elleriyle besledi. Belediyenin yaptığı anlamlı çalışma hayvan severler tarafından takdir ile karşılandı.
Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu yaptığı açıklamada, "Çetin kış şartları karşısında hayvanlarımız etkileniyor. Belediye olarak sokakta bulunan ve yemek ihtiyacı olan hayvanlarımızı yalnız bırakmadık, onlara yemek vererek karınlarını doyurduk. Belediye olarak hayvanlarımızı besleyerek onları soğuk kış gününde yalnız bırakmadık" dedi.
(TS-
13.01.2017 12:09:52 TSI
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