İl Emniyet Müdürü Dinç'ten Başkan Ataç'a ziyaret
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ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ı makamında ziyaret etti.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığını görevindeyken, İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Engin Dinç, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Dinç, kendilerini kabul ettiği için Başkan Ataç'a teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç ise İl Emniyet Müdürü Dinç'e Eskişehir'deki görevinde başarılar diledi.
(İHA-MET-Y)
13.01.2017 12:10:36 TSI
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