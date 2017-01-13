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Karacabey alt yapıda dönüşüme hazırlanıyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde alt yapı hamlesi başlatılıyor.

BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, babasını kaybeden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'a taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette, BUSKİ'nin önümüzdeki yıldaki yatırımları da değerlendirilirken, kredilendirme aşaması son bulduğunda hayata geçecek alt yapı yenileme çalışmaları masaya yatırıldı.

Altyapıya 3 yılda 170 milyon liralık yatırım

Özkan, "BUSKİ ile süren ikili ilişkilerimiz Karacabey'e altyapı noktasında pek çok katkı sağlamıştır. Bu ortak faydayı da her yıl katlanarak artırmayı sürdürüyoruz. Belediye ve BUSKİ ekipleri sürekli teması halinde. Sayın genel müdürlerimiz ile birlikte üzerinde konuştuğumuz ve halen kredilendirme aşamasında olan, hayata geçirildiği takdirde de ilçemizin tamamında önemli bir dönüşümün yaşanacağı altyapı yenileme çalışmalarına yakında başlanacak. İlçemize bu 3 yıl zarfında eski parayla 170 trilyonluk altyapı yatırımı yapılacak" ifadelerine yer verdi.

(MŞ)



13.01.2017 12:19:33 TSI

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