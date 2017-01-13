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Öğrencilere kar sürprizi



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana'nın Aladağ İlçe Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, Çukurova ilçesi'ndeki Kenan Çetinel İlkokulu'na 2 kamyon kar getirerek öğrencilere sürpriz yaptı.

Kış şartlarının ağır geçtiği ilçede kardan dolayı kapanan yolların ulaşıma açılması için yoğun çaba sarf eden Başkan Akgedik, okul yönetiminden gelen kar talebini geri çevirmedi.

Kamyonla getirilen kar, ders saatinde okulun bahçesine döküldü. Öğrenciler teneffüste okul bahçesine çıkınca karla karşılaştı. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan öğrenciler daha sonra kartopu oynadı.

Öğrencilerle birlikte Başkan Akgedik'e teşekkür eden Kenan Çetinel İlkokulu Müdür Yardımcısı Aysel Yılmazyıldız, "Yoğun kış şartlarının yaşandığı bu günlerde Adana'nın kuzey ilçeleri dahil yurdumuzun bir çok bölgesine kar yağıyor. Biz de öğrencilerimize böyle bir sürpriz yapalım dedik. Aladağ Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Akgedik'ten kar göndermesini istedik. Başkanımız da 2 kamyon kar gönderdi. Bazı öğrencilerimiz ilk kez karla tanıştı" dedi.

(ADN-Y)



13.01.2017 12:19:56 TSI

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