Başkan Akın öğrencilere oyun takvimi hediye etti

AYDIN (İHA) - Germencik Belediyesi teknolojiden bir adım uzakta aile kavramını oluşturmak, çocuklarda aile sevgisinin ve ilgilisinin önemine dikkat çekmek için kampanya başlattı.

"Çocuklara verilebilecek en değerli şey zamandır" düşüncesi ile yola çıkan Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, aile sevgisinin çocuklarda pozitif etki oluşturduğu ve bu sevginin en önemli kaynağının ilgiden geçtiğini belirterek İlçede bulunan tüm miniklere anne-babaları ile oynayabilecekleri bir Oyun Takvimi dağıttı.

"Kalkınma Eğitim İle Oluşur"

Başkan Akın ; "Biz kalkınmayı sadece yol yapmak, kaldırım yapmaktan ibaret görmüyoruz. Halkımızla, çocuklarımızla beraber, eğitimle, ilimle, irfanla kalkınacağımızı düşünüyoruz. Bu konuya da belediye olarak ne kadar destek verirsek o kadar başarılı olacağımıza inanıyoruz. Oyuncu Anne Şermin Çarkacı'nın hazırladığı, Türkiye'de büyük beğeni toplayan annelerin ve babaların farkındalıklarını uyandıran bu takvim ile çocuklar yılın 365 günü farklı bir oyunu anneleri ile oynayarak sosyalleşecek" dedi.

Dağıtılan takvimler ile çocuk-anne bağının kuvvetlenmesini amaçladıklarını belirten Başkan Ümmet Akın, şöyle konuştu; "Beni etkileyen ve çocuklara bu takvimi hediye etmemi sağlayan en önemli şey Sayın Şermin Çarkacı'nın şu sözleridir; "Çocukların gözleri hep gelecekte olsun. Dar çerçevelerle düşünmesinler, daha geniş bakabilsinler isterim. Merak duygusunu hiç yitirmesinler, her gün şaşıracak, öğrenecek, merak edecek bir şeyler bulsunlar isterim." İşte bu sözler gelişen teknoloji dünyasında çocuklarımıza ne kadar zaman ayırabildiğimizi sorgulamama sebep oldu. Böylece geleceğimiz çocuklarımızın teknolojiden bir adım uzak kalarak aileleri ile zaman geçirmeleri adına 2017 Oyun Takviminin dağıtımını gerçekleştirdik. Çocuklarımızın her gününde bir oyun olan bu takvimler sayesinde aileleri ile güzel vakit geçirebileceğini ve aile bağlarının daha çok kuvvetleneceğini düşünüyorum."

13.01.2017 12:20:14 TSI

