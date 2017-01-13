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Genç MÜSİAD'ın YBA projesi Şubat'ta başlıyor



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MALATYA (İHA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) gençlik yapılanması olan Genç MÜSİAD Malatya hayata geçirdiği projelerine bir yenisini daha ekliyor.

Genç MÜSİAD'ın 25 yaş altı lisans veya ön lisans programında okuyan, özgüveni yüksek, hedefleri olan, kararlı, girişimci ve yeniliklere açık ahlaki disipline önem veren bireylerin iş hayatına atılmadan önce kendilerinde bulunması gereken donanımları sağlamayı hedeflediği Young Business Academy MALATYA (YBA) projesi Şubat ayında hayata geçiyor. Genç MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Barış Yılmaz yaptığı açıklamada, "Lisans ve önlisans öğrencisi kardeşlerimizi iş hayatına hazırlamak amacıyla genel merkezimizin hayata geçirdiği Young Business Academy yani Genç İşadamı Yetiştirme Akademisi projesini Malatya'da başlatıyoruz" diye konuştu. Projeye 18-25 yaş arası üniversite öğrencilerinin başvuru yapabileceğini belirten Yılmaz, 25 Şubat'ta başlayacak eğitimde konu başlıklarının 'Dünyada Gelecek, Yeni Nesil Girişimcilik, Yeni Nesil Satış ve Pazarlama, Teknolojinin Geleceği, Uluslararası Ticaret, Yeni Girişimcilere Devlet Destekleri, Kosgeb Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi' olduğunu söyledi. 7 hafta boyunca Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak olan eğitimlerde Türkiye ve Dünya çapında tanınmış alanında uzman, CEO, girişimci ve yöneticilerin gençlerle buluşacağını belirten Yılmaz, başvuruların 16 Ocak Pazartesi günü sona ereceği ifade etti. Başvurmak isteyen gençlerin www.ybamalatya.com adresinden başvuruda bulunabileceklerini kaydeden Yılmaz, "25 yaş altı lisans veya ön lisans programında okuyan, iş hayatına atılmadan önce kendilerinde bulunması gereken donanımları sağlamayı hedefleyen öğrenci arkadaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

Yılmaz proje kapsamında toplam 90 öğrencinin eğitime alınacağını da sözlerine ekledi.

(CÖ-SD-Y)



13.01.2017 12:22:14 TSI

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