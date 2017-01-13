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Malatyalı güreş hakemi Mehmet Arı İran 'da Türkiye'yi temsil edecek

- Milli Güreş Hakemi Mehmet Arı: "Benim için büyük bir gurur"



(Fotoğraflı)



Mehmet Türel

MALATYA (İHA) - Malatya Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve aynı zamanda güreş hakemi olan Mehmet Arı, İran'ın Tahran şehrinde yapılacak güreş şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Arı, 18-21 Ocak tarihleri arasında İran'ın Tahran şehrinde yapılacak Uluslararası Tahti Kupası Turnuvası'nda hakem olarak Türkiye'yi temsil edecek. İHA muhabirine yaptığı açıklamada turnuvaya iyi hazırlandığını belirten Mehmet Arı, İran'da Türkiye'yi temsil edecek olmaktan dolayı büyük gurur duyduğunu ifade etti. Yıllardır profesyonel olarak güreş ile ilgilendiğini belirten Arı, "Güreş benim en büyük tutkum. İran'da bir Malatyalı olarak, en önemlisi de bir Türk olarak bulunacak olmak benim için mutlulukların en büyüğü olacak. Bu noktada okulum Malatya Anadolu Lisesi'ndeki müdürüm, öğretmen arkadaşlarım, güreşteki dostlarım ve destek olan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Türkiye'yi ve Malatya'yı en şekilde temsil ederek döneceğiz" diye konuştu.

(MT-SD-Y)



13.01.2017 12:22:48 TSI

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