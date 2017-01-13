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20. Zırhlı Tugay Komutanı İsmail Hakkı Köseali'den Kaymakam Yosunkaya'yı ziyaret



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa 20'inci Zırhlı Tugay Komutanı İsmail Hakkı Köseali, 3'üncü Hudut Alay Komutanı Albay Cengiz Hüner ve 2'inci Tabur Komutanı Ufuk Küçük, Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya'yı ziyaret etti.

Kaymakam Selçuk Yosunkaya, 20. Zırhlı Tugay Komutanı ve beraberindeki heyeti Kaymakamlık binası önünde karşıladı. Daha sonra makam odasına geçilerek bir süre görüşme gerçekleşti. Görüşme sırasında Kaymakam Selçuk Yosunkaya, ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali'ye ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanı İsmail Hakkı Köseali'de, Kaymakam Selçuk Yosunkaya'ya yeni görevinde başarı diledi.

(BB-AOA-Y)



13.01.2017 12:23:51 TSI

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