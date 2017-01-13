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Seydişehir'de kar temizleme çalışması



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir ilçesini etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri günlerdir yürüttüğü kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Fen İşleri ve Makine Parkı Amirliği ekiplerinin ulaşıma açtığı ana arterler ve yol kenarlarına biriken kar yığınları kamyonlarla alınarak Akçay Deresine götürülüyor. Kar temizleme çalışmalarına katılan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, kar yağışının bereket olduğunu belirterek, yağışların 3 haftalık bir süreyi tamamlandığını kaydetti. Başkan Tutal, bu süre içerisinde 3-4 defa ana arterlerin karlarını alarak taşıdıklarını ifade ederek, "Son yağan kar yağışlarıyla karın kalınlığı 1,5 metreye ulaştı. 1970'li yıllardan bugüne kadar görülmeyen bir kar ve rahmet yağışıyla karşı karşıya kaldık. Sadece karla, beyaz rahmetle mücadele etme değil, aynı zamanda su ve elektrik kesilmesine, elektrik direklerinin yıkılmasına sebep olan bir kar yağışı yaşandı bölgemizde ve ilçemizde" dedi.

İlçede su kesintisinin fazla yaşanmadığını dile getiren Belediye Başkanı Tutal, "Elektriklerimiz bölge bölge verilmeye başlandı. Şehir içerisinde araç park edebilecek ve trafiğin rahat bir şekilde yönlendirilmesini sağlayacak bir pozisyon yoktu. Bu nedenle canlı hayvan pazarımızın bulunduğu güzergahı temizleyerek vatandaşların araçlarını oraya park etmelerini sağladık. Çünkü kar biriktirmeleri ile birlikte merkezde 2-3 metrelik kar tepeleri oluşuyordu. Bu nedenle trafikte ve araç parkı konusunda sıkıntı yaşıyorduk. Rahatlatılan bölgelerde gece tekrar çalışmalar yaparak şehir içerisinin karlarını boşaltıyoruz. Konya DSİ Bölge Müdürlüğünden, Etibank Alüminyum Tesislerinden ve özel sektörden de destek almak kaydıyla 2-3 koldan şehir içerisindeki karların temizlenmesini yürütüyoruz. Taşıdığımız karları Akçay Deresine bırakıyoruz" şeklinde konuştu.

(SA-FM-Y)



13.01.2017 12:24:47 TSI

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