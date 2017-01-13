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ASGEM Projesinde sona doğru

13 Ocak 2017 Cuma, 12:21
ASGEM Projesinde sona doğru
ASGEM Projesinde sona doğru

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak olan Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezi (ASGEM) Projesinde sona gelindi.
İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından güdümlenen projeler arasında yer alan, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinden faaliyet gösteren işletmelerin kalifiye eleman sıkıntısını gidermek ve sanayide ihtisaslaşmanın desteklenmesi amacıyla Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediye Başkanlığı, Adıyaman Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile OSB Başkanlığının desteğiyle OSB'de Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezi Projesinde sona gelindi.
Projesi tamamlanan ve önümüzdeki günlerde İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılarak yapımına başlanacak merkezle ilgili Vali Abdullah Erin Başkanlığında Adıyaman OSB'de bir toplantı yapıldı.
Toplantıya, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Talha Gönüllü, Vali Yardımcısı Murat Süzen, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Vecihi Yüksek, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, OSB Başkanı Abdulkadir Çelenk, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Daştan, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya, İl Özel İdare Genel Sekreteri Kenan Doğan, KOSGEB Müdürü Şükrü Mısırlı, İKA uzmanları ve diğer ilgililer katıldı.
Toplantıda, paydaşlar arasında görev dağılımı yapılarak, ASGEM'le ilgili genel görüşmelerin ardından ASGEM projesinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için proje ofisi kurulması karara bağlanarak, proje ofisinde proje yürütücü ve ortaklarından birer temsilci yer alacak ve bu kişiler aylık periyotlarla toplanarak aylık raporlar hazırlayacaktır.
Vali Abdullah Erin Başkanlığında yapılan toplantıda ayrıca, İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından 2015 yılı mali destek programı kapsamında başarılı bulunan Filozof Lusyanus Parkı Projesi hakkında bilgilendirme yapıldı. Projenin ev sahibi olan Adıyaman Belediyesinin bu projeyi bir an önce hayata geçirilmesi noktasında görüş alışverişinde bulunuldu. Ardından Adıyaman kent merkezinde bulunan tarihi Tuz Hanının kamulaştırma ve restorasyon çalışmalarının Adıyaman İl Özel İdaresinden alınarak Adıyaman Belediyesine devri noktasında karar alındı.
Toplantıda ayrıca, Adıyaman'ın mermer rezervi hakkında MTA'ayla birlikte ortak çalışma yürütülmesi kararı alındı.
Toplantı, katılımcıların karşılıklı görüşlerini bildirmesiyle sona erdi.
(AHM)

13.01.2017 12:25:39 TSI
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