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Marmaraereğlisi'nde karla mücadelede sokak hayvanları unutulmadı

13 Ocak 2017 Cuma, 12:23
Marmaraereğlisi'nde karla mücadelede sokak hayvanları unutulmadı
Marmaraereğlisi'nde karla mücadelede sokak hayvanları unutulmadı

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan'ın talimatlarıyla karla mücadelede sokak hayvanları, kuşlar ve besi çiftliklerindeki hayvanlar unutulmadı.
Marmaraereğlisi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hafta boyunca etkili olan kar yağışı sebebiyle sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına yetişti. İlçedeki hayvan barınağında olan hayvanların yanı sıra, sokak hayvanları, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından tek tek tespit edilerek yem verildi ve olumsuz hava şartlarında hayatlarına devam etmeleri sağlandı. Belediye ekiplerinin karla mücadeledeki yoğun ve disiplinli çalışmalarının yanı sıra Zabıta Müdürlüğü ekipleri de açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanları, kuşlar ve besi çiftliklerindeki hayvanlar için yem bıraktı.
Belediye Başkanı İbrahim Uyan'ın, 24 saat hizmet veren kriz masasına verdiği talimatlarla Marmaraereğlisi ilçe sınırlarının uç kısımlarında bulunan çiftliklerdeki binlerce besi hayvanları da unutulmadı.
Yoğun kar yağışı ile kapanan çiftlik yollarına acil olarak iş makinalarını yönlendiren Uyan, yapılan çalışmalarla yem araçlarının çiftliğe girmesini sağlayarak binlerce hayvanın telef olmasını da engelledi.
Su kapları konusunda da duyarlı davranan ekipler, sahil caddesinde yoğun olarak bulunan kuşlara taneli yem saçılarak onlarında açlıktan ölmeleri engellendi.
Öte yandan kedilerin soğuktan korunmaları için ilçenin belirli noktalarına konulan kedi evlerine de ekipler tarafından düzenli olarak yem bırakılıyor.
(HLD-MEF-Y)

13.01.2017 12:27:22 TSI
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