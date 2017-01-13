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14 BURDA AVM'den araç kampanyası

13 Ocak 2017 Cuma, 12:26
14 BURDA AVM'den araç kampanyası

Faruk Çidem
BOLU (İHA) - Bolu'da faaliyet gösteren 14 Burda Alışveriş merkezi müşterilerine araç kampanyası kapsamında 60 bin hediye kuponu verdi.
Bolu'da D-100 karayolu üzerinde bulunan 14 Burda Alışveriş Merkezi, düzenlediği araç kampanyası ile AVM'den her 100 TL'lik alışveriş yapan müşterilerine çekiliş bileti veriyor. 20 Ocak saat 22:00'ye kadar sürecek olan araç kampanyasının çekilişi 28 Ocak Cumartesi günü saat 14:00'de 14 Burda Alışveriş Merkezi orta alanında noter huzurunda gerçekleştirilecek.
(FC-BV)

13.01.2017 12:30:25 TSI
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