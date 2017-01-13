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Ilıcalı'dan Medya Oda Tiyatrosu'na tam not



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Medya Oda Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği "Bir Aldatmanın Anatomisi" adlı oyunu izledi. Ilıcalı, oyun sonrası oyuncuları tebrik ederek Erzurum'da bu tür kültürel faaliyetlerin varlığından dolayı onurlandığını belirtti.

Erzurum'un ilk ve tek oda tiyatrosu olan Medya Oda Tiyatrosu gönüllülük esasıyla sergiledikleri oyunlarla büyük beğeni topluyor. Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı da tiyatro severlerle birlikte Medya Oda Tiyatrosu oyuncularının sergilediği 'Bir Aldatmanın Anatomisi' adlı oyunu seyretti. Sergilenen oyunun ardından tiyatro sevdalısı gençlerle çay içip sohbet eden Ilıcalı, "Hepinizi tebrik ediyorum. Sahnede ustaca bir oyun sergilediniz. Bizlerde keyifle izledik. Şehrimizde böyle anlamlı, kültürel faaliyetlerin gerçekleşiyor olması doğrusu beni fazlasıyla onurlandırdı. Ayrıca bu candan kadronun desteklenmesi kanaatindeyim. Medya Oda Tiyatrosu'nun oyuncu, yönetici ve idarecilerini kutluyorum." dedi.

Oyuncu kadrosunu, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu Medya Oda Tiyatrosu ekibi de, sahneledikleri oyuna gösterdiği ilgiden dolayı Milletvekili Ilıcalı'ya teşekkürlerini sunarak Hacivat ile Karagözün resmedildiği bir tablo hediye etti.

(ERZ-AT-Y)



13.01.2017 12:33:33 TSI

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