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Dolmuş zammına vali ayarı



KARS (İHA) - Kars'ta geçtiğimiz günlerde yapılan dolmuş zammı Vali Rahmi Doğan'ı harekete geçirdi. Doğan, Oda Başkanlarıyla görüşerek bir süreliğine öğrenci zammını geri çekilmesini sağladı.

Vali Rahmi Doğan, konuyla ilgili görüştüğü Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adem Burulday ile Kars Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Kıyas Alp'ten özellikle öğrenci ücretlerinin geriye çekilmesini istedi. Bunun üzerine 2 aylık süreyle öğrenci dolmuş ücretleri 1,50 TL'ye çekildi.

"Öğrencilerden Vali Doğan'a teşekkür"

Dolmuşlara yapılan zammın ardından kara kara düşünen üniversite öğrencileri Vali Rahmi Doğan'a duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ettiler.

Kars'a okumak için geldiklerini ifade eden öğrenciler, "Dolmuş ücretleri bizleri sıkıntıya sokmuştu. Bazı arkadaşlarımız iki hatta üç defa şehir ve üniversite arasında gidip geliyor. Bunu siz hesaplayın. Durumu iyi olmayan arkadaşlarımız var. Üniversiteye soğuk havaya aldırış etmeden yaya giden arkadaşlarımız var. Bizler Sayın Valimize biz öğrencileri düşündüğü için çok teşekkür ederiz" dediler.

Kars'ta geçtiğimiz günlerde doluş ücretlerine zam yapılmıştı. Daha önce 1,75 kuruş olan normal ücretler, 2,50 TL olurken, 1. 50 olan öğrenci ücretleri ise 1,75 kuruş olmuştu.

(IÇ-AT-Y)



13.01.2017 12:35:02 TSI

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