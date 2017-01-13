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Müdür Sabahattin Dülger: Dünya hızla değişiyor



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da 'Eğitimde Yüksek Milli-Medeni Nitelikler' projesinin üst kurul toplantısı, Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu'nda yapıldı.

Toplantıya, Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, İl Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Aybek, Eymen çalışma kurul başkanları, Ar-GE birimi üyeleri ve Özel Doğa İlkokulu Müdürü Tuba Bülbül katıldı.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, "Eğitimde Yüksek Milli-Medeni Nitelikler projesi ile Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olan il ve ilçelerdeki tüm resmi okul ve kurumlar tarafından oluşturulan komisyonların yapmış oldukları çalışmaları, aylık toplantılar halinde birbirleriyle paylaşmaları ve ortaya çıkan nitelikli uygulamaların diğer okullara örnek olmasıyla eğitimde Milli ve Medeni Niteliklerinin artırılması ve kalıcı hale getirilmesi hedeflenmektedir.

Eymen Projesi ile nitelikli uygulamaların tanıtılması ve paylaşılması, eğitimde Milli ve Medeni niteliklerin artırılması, kurumlar arası işbirliğinin sağlanması, gelişen eğitim yöntem ve teknikleri ile eğitim teknolojileri hakkında farkındalığın artırılması, hazırlanan 2015-2019 yıllarına ait olan Stratejik plan hedeflerinin gerçekleşmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.Proje 4 aşamadan oluşmaktadır. Eğitimde Kurumsal İnovasyon, Üst Kurul, Karne ve Ödül. İnovasyon; değişen koşullara uyabilmek için toplumsal, kültürel ve yönetimsel ortamlarda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanmasıdır. Muassır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak, kuşkusuz ki eğitimde bugüne kadar yaptıklarımızdan farklı şeyler yapmayı gerektirir. Bu da eğitimde inovasyon ile mümkündür. Dünya hızla değişirken, kendisi değişmeyen bir okul, öğrencilerin yenilikçiliği ve yaratıcılığını engellemekten öte gidemez.Eğitimde çağdaş yaklaşımlar büyük yeniliklerle geliyor. Öğretmenin rolü eskisi gibi değil. Öğrenciden beklenen de sınıfta oturup yüklenen bilgiyi toplamaya çalışan değil, düşünen, bilgi alışverişinde bulunan, fikir üreten, milli ve manevi değerlerine bağlı, kendine güvenen, çevresiyle ilişki kurabilen, takım anlayışına yatkın, tüm enformasyon teknolojilerini kullanmaya yatkın ve bunları kullanabilecek becerilerle donatılmış, yabancı dil bilen kişiler olabilmektir" dedi.

Dülger, projede emeği geçen kurul başkanlarına ve AR-GE birimi üyelerine teşekkür etti. (EFE)



13.01.2017 12:40:15 TSI

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