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Tarım Personelinden Kızılay'a kan bağışı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Kızılay Manisa Kan Bağış Merkezi tarafından başlatılan 'Kurumlardan Kan Bağışı' kampanyasına Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli tam destek verdi.

Kızılay Kan Bağış Merkezi Ekibi, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü idare binasında kurdukları seyyar kan istasyonu merkezinde Müdürlük çalışanlarından kan bağışı kabul etti.

Sağlık ekibi tarafından toplanan kan bağışına, çalışanlar yoğun ilgi gösterdi. Çok sayıda İl Müdürlüğü çalışanı kan vererek kampanyaya katkıda bulundu.

Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Metin Öztürk kan bağışı sonrası kampanyaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kan vermenin hem sağlık açısından, hem de ihtiyacı olan insanlara yardım açısından çok önemli olduğuna vurgu yapan Öztürk, "Kan vermek toplumsal bir sorumluluktur ve dayanışmadır. Bugün verilen kanlar birçok hastanın sağlığına kavuşmasına yardımcı olacaktır. Kan bağışı yaparak bir hayatın kurtarılmasına vesile olmak erdemli bir vatandaşlık görevidir. Unutulmamalıdır ki, yarın bizlerin de kan almaya ihtiyacımız olabilir. Ülkemizde kan bağışı oranı yıllara göre artsa da halen ihtiyacı karşılamakta yeterli değildir. Bir kişi bir ünite kan bağışında bulunurken bir hastanın bir üniteden daha fazla kana ihtiyacı olabilmektedir. Müdürlüğümüz personeli de bu anlamda gerekli duyarlılığı göstererek ülkemizin gururu olan Türk Kızılay'ına kan bağışıyla destek olmuştur." dedi.

Metin Öztürk, toplumun tüm kesimlerini kan bağışı noktasında duyarlı olmaya davet ederek, İl Müdürlüğü personeline yapmış oldukları bağışlardan dolayı teşekkür etti.

(SC-Y)



13.01.2017 12:40:18 TSI

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