YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ekinci'den Şanlıurfaspor'a moral ziyareti

Ekinci'den Şanlıurfaspor'a moral ziyareti



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Şanlıurfaspor'un yarın deplasmanda karşılaşacağı Elazığspor maçı öncesi takımı tesislerde ziyaret etti.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, kentin sarı yeşilli ekibine moral ziyaretinde bulundu. Tesislerde teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Ekinci, "Son haftalarda alınan galibiyetlerin devamını diliyoruz" dedi.

TFF 1. Ligin ilk yarısının son haftalarında ve Ziraat Türkiye Kupasında aldığı başarılı sonuçlarla taraftarlarının yüzünü güldüren Şanlıurfaspor çıkışını sürdürmek istiyor. Devre arası Antalya Belek'te 10 günlük bir kamp programına giren ve yeni transferlerle daha da güçlenen Şanlıurfaspor, Elazığ müsabakasına hazır.

Yarın saat 16.00'da Elazığ'da oynanacak müsabaka öncesi takımı tesislerde ziyaret eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ve Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, teknik heyete ve futbolculara moral verdi.

Takımın kampta bulunduğu tesislerde teknik heyet ve futbolculara seslenen Ekinci, birlik ve beraberlikle başaramayacakları hiçbir şeyin olmayacağı vurgusunda bulundu.

Bakan Faruk Çelik ve Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna'ya da desteklerinden dolayı teşekkür eden Ekinci, "Devre arası bitti ikinci devre arasında bu hafta Elazığ'da oynanacak. Son haftalarda sporcu arkadaşlarımız galibiyetlere alıştırdılar, bu alışkanlıkta bağımlılık yapar biz bu anlamda da bu galibiyetlerin devamını bekliyoruz. Valimize ve bakanımıza bu süreçte verdikleri maddi ve manevi desteklerden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Hakikaten geçtiğimiz yıl Şanlıurfaspor sıkıntılı bir süreç içerisindeydi bu yıl idari ve mali yönden de yönetilebilir bir duruma gelmiştir. Bu da destekler sayesinde olmuştur. Bugün biz burada eğer rahat bir şekilde futbolcu kardeşlerimiz ile bir araya geliyorsak ve ödemeler ile ilgili sıkıntı yok ise sıkıntımız olduğunda başvurduğumuz kapıların geri çevrilmemesinden dolayıdır. Bir taraftan takım oyunu biliyorsunuz yönetimi ile takımı ile taraftarı ile ve teknik ekibi ile bir takım şuanda bu takım oluşmuş durumda inanıyoruz ki Şanlıurfalılar bu takımada sahip çıkacaklardır. Bu takım da Şanlıurfalıların hak ettiği başarıyı sunacaklardır. Valimize ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz bundan sonraki süreçte de desteklerinin aynen devamını diliyoruz" şeklinde konuştu.

(BB-AOA-Y)



13.01.2017 12:40:54 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER